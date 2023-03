Marco Dulca, dezvăluiri după acuzațiile de hărțuire ale lui Miki Buzărnescu: „Mama a început să plângă!”

Fostul mijlocaș al FCSB-ului a explicat că mesajul dur pe care Miki Buzărnescu l-a scris la adresa lui este unul care i-a afectat întreaga familie, mama lui plângând din cauza scandalului în care a fost implicat, mai ales că fotbalistul își susține nevinovăția.

Marco Dulca, dezvăluiri după acuzațiile de hărțuire ale lui Miki Buzărnescu

despre relația sa cu Mihaela Buzărnescu, jucătoarea de tenis acuzându-l de hărțuire: „Tot ce a apărut, a apărut la o lună după despărțire. Fiecare cu deciziile lui, fiecare face cum crede.

ADVERTISEMENT

Ai sta cu cineva dacă e așa rău, 6 luni, un an? Te întreb! Am fost șocat, am rămas mască. Nu mă așteptam, știam că am terminat relația ok, fără certuri. 5 minute m-am uitat în gol, nu știam de unde până unde a apărut acest lucru. Mama mea era supărată, plângea, era nervoasă, sunt chestii care afectează familia”.

„Fiecare avea alte obiective, ea avea o vârstă, își dorea familie, căsătorie, eu îmi doream carieră, dar eu am lăsat lucrurile să meargă de la sine. Am trecut peste, ce pot să mai schimb acum?

ADVERTISEMENT

Nu am mai vorbit cu Mihaela pentru că știam că dacă încercam, apăreau alte chestii și nu era ok pentru mine. Am avut foarte mult de învățat. Momentan, sunt singur”, a mai spus Marco Dulca în podcastul .

„Dumnezeu știe prin ce am trecut!”

La finalul lunii martie 2022, pe rețelele de socializare, care șoca pe toată lumea, acuzându-l pe Marco Dulca de abuz: „Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, accidentările, acuzațiile produse de imaginația lui”.

ADVERTISEMENT

„Ce abuz mental! Aceste lucruri lasă urme. Toate relele pe care le-am primit și prin care am trecut se vor transforma în ceva bun pentru mine, într-un anumit moment”, a scris Mihaela Buzărnescu.

Ulterior, Miki Buzărnescu a declarat în podcastul că i-ar putea acorda o a doua șansă lui Marco Dulca: „Mi-a părut foarte rău și îmi pare rău și acum pentru ce s-a întâmplat, pentru că sentimente există din ambele părți în continuare. În plus, niciodată să nu spui niciodată, pentru că tot timpul poți avea a doua șansă.

ADVERTISEMENT

Am fost șase luni împreună, o perioadă nu foarte lungă, dar foarte intensă și foarte frumoasă, dar și cu micile lucruri mai puțin plăcute, care m-au afectat mai mult pe mine, ca fată.

ADVERTISEMENT

Eu eram fericită cu viața mea personală, în care mă dedic total, așa cum fac și în viața de sportiv. Poate nu este un final, nu se știe niciodată”, a mai spus Mihaela Buzărnescu.