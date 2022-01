Ce a îndurat Maria alături de Liviu Olteanu de la Mireasa: „M-a amenințat cu bătaia de multe ori. Mă brusca”

Maria Roman a făcut o serie de declarații șocante despre motivele care au dus la divorțul de Liviu Olteanu. Câștigătorii celui de-al treilea sezon Mireasa, show difuzat de Antena 1, au ajuns de la iubire la ură în doar trei luni de la căsătorie.

Maria a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat între ea și bărbatul cu care spera să fie împreună toată viața.

Tânăra din Maramureș spune că după ce a ieșit din casă, comportamentul lui Liviu s-a schimbat foarte mult în ceea ce o privește. I se făceau tot mai des observații, îi spunea că este urâtă, iar jignirile veneau nu doar din partea soțului, ci și a soacrei.

Maria și Liviu de la Mireasa, relație toxică

Maria și-a dat seama în trei luni de căsnicie că a greșit acceptând să fie nevasta cântărețului de muzică populară. Legătura dintre cei doi s-a rupt în momentul în care Liviu a plecat în Spania, unde a avut cântări la comunitățile de români de acolo.

La întoarcerea din Peninsula Iberică, giurgiuveanul a pus stop relației, lăsând-o pe Maria fără cheile de la locuința în care stăteau împreună. Practic, câștigătoarea Mireasa a ajuns la un moment dat pe străzi.

„Relația noastră devenise tot mai toxică, cu certuri tot mai grave. La trei luni s-a rupt. S-a rupt în momentul în care Liviu a plecat în Spania.

Am primit unele semne după ce am ieșit din casă. El nu prea avea planuri de viitor cu mine. M-am gândit dacă el a făcut acest pas pentru premiu.

Stătea mereu pe telefon. El nu dormea noaptea deloc. Îl găseam la 6 dimineața pe telefon. Mi-am pus semne de întrebare de multe ori. Au fost și momente în care am verificat. Am găsit ușoare conversații, dar am zis că e ok să îi respect intimitatea și să nu caut mai mult”, a povestit cu un nod în gât Maria, la

„M-a amenințat cu bătaia”

a spus că a îndurat înjurături și din partea mamei lui, care s-a băgat mereu în relația ei. Fosta concurentă de la Mireasa s-a simțit încolțită din toate părțile, nesimțindu-se în siguranță nici alături de familia soțului ei.

Cea mai gravă acuzație adusă de Maria este legată de violența domestică. Nu s-a ajuns la bătaie propriu-zisă, însă tânăra susține că a fost bruscată de multe ori și amenințată că va fi snopită în bătaie.

„M-a amenințat cu bătaia de multe ori. Mă brusca”, a mai spus Maria Roman la Antena 1.