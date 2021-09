Maria Șharapova, dezvăluiri incredibile despre Serena Williams. ”Era cu psihicul la pământ, am auzit-o plângând. Mă urăște”

Maria Șharapova nu a învins-o de prea multe ori pe marea rivală Serena Williams. În istoricul confruntărilor directe, rusoaica are doar două succese în fața americancei

Una dintre aceste victorii i-a provocat Serenei una dintre cele mai dureroase amintiri, iar Șharapova a speculat momentul.

Au îngropat securea războiului, amintirile au rămas

109 turnee au câștigat împreună cele două mari rivale din tenisul mondial feminin (36 Sharapova, respectiv 73 Williams). Dacă rusoaica a punctat de-a lungul anilor la capitolul imagine, americanca a fost obișnuită să strălucească la finalul turneelor din circuitul WTA.

Cele două s-au reîntâlnit după ani de zile în cadrul unei gale caritabile, organizată după US Open. Sharapova și Williams s-au întreținut minute bune, s-au fotografiat împreună, dar amintirile au rămas.

”Cred că niciodată nu m-a iertat pentru ce s-a întâmplat la Wimbledon, în 2004. Cred că mă urăşte pentru că eram un copil slăbănog, care a reuşit să o învingă, împotriva tuturor așteptărilor.

Se simţea ca acasă la All England Club, credea că trofeul e ceva ce îi aparţine de drept. Cred că mă urăşte şi pentru faptul că am văzut-o într-o situaţie în care era cu psihicul la pământ, în cel mai de jos moment al ei.

Dar, cel mai mult cred că mă urăște pentru că am auzit-o plângând. Nu mă va ierta niciodată pentru asta”, a povestit Sharapova în volumul autobiografic ”, a povestiti Sharapova în volumul autobiografic ”Unstoppable: My Life So Far”, publicat în 2017.

20-2 este scorul înfruntărilor directe dintre Serena Williams și Maria Sharapova

Au atras toate privirile

Revederea din cadrul evenimentului Met Gala a fost unul pe măsura rivalității dintre și Serena Williams. Cele două sportive au fost în centrul atenției.

Americanca s-a afișat la brațul soțului Alexis Ohanian și a ales o ținută cu pelerină de puf roz, etalându-și formele rubensiene, pe când rusoaica a fost însoțită de iubitul ei, Alexander Gilkes, optând pentru o ținută simplă, aproape sobră, în nuanțe aurii.

Spre deosebire de oponenta ei americancă, Maria Sharapova s-a retras din circuitul mondial de tenis profesionist, nu înainte să cucerească cinci titluri de Grand Slam, medalia olimpică de argint, a Londra, în 2012 și Fed Cup, cu echipa Rusiei în 2008.

La polul opus, deși are 39 de ani, consideră că încă mai face față rigorilor sportului de performanță. În acest moment este accidentată, dar nu s-a retras oficial din circuitul mondial WTA.