Mariah Carey susține că sora ei a drogat-o în copilărie cu valium și cocaină: „A încercat să mă vândă unui proxenet”

Mariah Carey a lansat o serie de acuzații extrem de grave la adresa surorii sale, după ce și ea a fost pusă într-o lumină obscură în urmă cu o lună și jumătate de către sora ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mariah Carey rupe tăcerea în scandalul provocat de Allison

Cântăreața celebră pentru melodia „All I want for Christmas is you” a vorbit în seria de documentare-interviu realizată de Oprah Winfrey pentru Apple TV+ despre traumele din copilărie.

Artista a crescut într-o familie dezorganizată (puțin spus), cu un frate care era mereu violent, o soră terorizată de acesta și o mamă căreia nu îi păsa de copiii ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedeta a dorit să iasă pe micile ecrane după ce a primit o serie de acuzații din partea surorii sale, Allison, despre care a relatat și Fanatik în luna august, pentru a oferi varianta ei despre ce s-a întâmplat de fapt în spatele ușilor familiei sale.

„M-am simțit mereu ca o străină în propria familie”, își începe Mariah spovedania.

ADVERTISEMENT

„Ei (n.r.: fratele și sora) au crescut cu un tată de culoare și o femeie albă, în timp ce eu am locuit mai mult cu mama, ceea ce lor li s-a părut mai ușor, deși nu era așa. Mereu au privit viața mea ca fiind mai ușoară decât a lor”, a mai spus aceasta.

Versiunea surorii sale este diferită

Cântăreața a spus că după divorțul părinților ei, produs când ea avea doar trei ani, a locuit cu mama, iar aceasta a fost foarte neglijentă cu ea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Mă simțeam mereu murdară, nu mă simțeam aranjată și eram lăsată în grija unor persoane nepotrivite”, i-a relatat Mariah celebrei Oprah.

Cântăreața a mai făcut o dezvăluire șocantă: „Sora mea m-a drogat cu valium când aveam 12 ani și cu cocaină. Îmi era foarte rău. La un moment dat, a încercat să mă vândă unui proxenet”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Varianta surorii sale, Allison, este complet diferită de cea oferită de Mariah. Aceasta o acuza în urmă cu o lună pe mama lor de practici sataniste și de abuzuri repetate asupra lor.

Allison a dat-o chiar în judecată pe propria ei mamă acuzând-o că a vândut-o unor indivizi la vârsta de 10 ani în schimbul unor raporturi sexuale și că de tot ce se întâmpla în familie Mariah nu era străină, ba chiar că și artista se purta urât cu ea.