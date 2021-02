Marian Godină a anunțat, într-o postare pe blogul personal, care este salariul său, după 15 ani de când în Poliție. Acesta consideră că nu are venituri foarte mari, dat fiind vechimea sa în muncă.

Polițistul a decis să abordeze acest subiect din cauza informațiilor apărute în mediul online despre pensiile uriașe ale unor colegi de breaslă, a căror valoare este formată din cinci cifre.

Marian Godină a ținut să-i anunțe pe români că situația nu este aceeași pentru toți polițiștii și că veniturile sale nu sunt nici pe departe atât de mari, comparativ cu timpul petrecut la muncă și riscurile la care este supus zi de zi.

Marian Godină a dezvăluit care este salariul său. Câți bani încasează polițistul în fiecare lună

Cel mai cunoscut polițist din România a dezvăluit care este suma pe care o încasează lunar. Marian Godină nu consideră că are un salariu foarte mare pentru cei 15 ani de când lucrează în acest domeniu. Într-un articol de pe blogul personal, acesta a explicat cât câștigă lună de lună din meseria lui.

De trei ani face parte din Serviciul pentru Acțiuni Speciale, iar restul i-a petrecut la Rutieră, potrivit afirmațiilor pe care le-a scris pe blog, într-un articol intitulat „Vă prezint aici salariul meu enorm”.

Astfel, Marian Godină a încasat luna trecută 4.400 de lei net fără alte sporuri și norme e hrană. În alte luni a încasat 4.800 – 4.900 de lei, însă niciodată mai mult de atât. Pentru ca declarațiile sale să fie credibile, polițistul le-a arătat internauților o captură de ecran cu ultimul salariu.

„Legat de salarii, căci și despre ele se vorbește că ar fi foarte mari, am să dau exemplu salariul meu de luna trecută. Am luat salariu 4400 de lei. Ca să nu mai fie nevoie să răspund comentariilor în care voi fi întrebat dacă nu mai am și alte sporuri, norme de hrană etc, scriu aici că cei 4400 de lei reprezintă totalul banilor intrați pe card. Adică e acolo inclus tot.

Am 15 ani vechime în poliție, din care 12 petrecuți la rutieră, numai în stradă, și 3 la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. Pentru acuratețe, pot spune că salariul diferă de la lună la lună, în funcție de orele de week-end lucrate. Așadar, sunt luni în care am ajuns la salariul de 4800 de lei, chiar și 4900, dar niciodată nu am depășit această sumă”, a scris Marin Godină pe blogul său.

Marian Godină lucrează multe ore suplimentare

Polițistul din Brașov a mai spus că este chemat adesea la muncă în afara programului și are posbilitatea de a compensa acele ore lucrate în plus, dar nu de fiecare dată. Aceste ore nu sunt plătite, ci compensate cu altele libere.

„Vi se pare mult ca un polițist de la „mascați” să aibă salariu de 4400 de lei? Repet, ăsta e salariul complet, cu toate sporurile și cu tot cu norma de hrană. Mie mi se pare că e destul de mic, ținând cont de riscuri, de faptul că îmi petrec multe nopți, sâmbete, duminici și sărbători la muncă. Ba mai mult, se întâmplă ca de multe ori să fiu chemat din timpul liber la câte o percheziție sau altă misiune.

La finalul misiunii, scriu într-un registru câte ore am fost la serviciu și, în termen de 60 de zile, sunt obligat să îmi iau acele ore liber. Doar când e posibil, că nu-i posibil mereu.

Deci orele suplimentare, (se adună destul de multe în fiecare lună) nu se plătesc, ci se compensează cu timp liber”, a mai scris îndrăgitul polițist.

Marian Godină nu este de acord cu protestul polițiștilor de la Cotroceni

În urmă cu câteva zile, polițiștii au protestat la Cotroceni din cauza nemulțumirilor generate de înghețarea salariilor și a sporurilor. Unii dintre ei au mers prea departe și au aruncat cu fumigene și chiar i-au amenințat pe jandarmii prezenți la fața locului.

Marian Godină nu este de acord cu acest protest și, chiar dacă nu este mulțumit de veniturile sale lunare, este fericit că nu a luat parte la astfel de acțiuni, ba chiar i-a îndemnat pe colegii de breaslă să meargă „la privat” dacă vor sporuri mari.

„Văzând protestele de azi ale unor polițiști care au aprins fumigene și s-au certat cu jandarmii, nu pot decât să mă felicit încă o dată pentru articolele pe care le-am scris pe tema protestelor polițiștilor, delimitându-mă astfel de ei. Mergeți la privat că se dau sporuri babane”, a scris Marian Godină pe pagina sa de Facebook.

Polițistul este de acord cu faptul că unii au pensii mult prea mari, comparativ cu vârsta fragedă la care se retrag din activitate, însă nu este de acord cu protestele care tocmai au avut loc în Capitală.

„În concluzie, dacă nu sunt de acord cu protestele polițiștilor nu înseamnă nici pe departe că sunt mulțumit de salariul meu sau că îl consider suficient. Am explicat destul de clar de ce nu aș protesta acum, nu mai reiau, dar 4400 de lei, salariul unui polițist de la ‘forțele speciale’, mi se pare un salariu mic. Și nici pensia nu e deloc aproape de mine”, a concluzionat polițistul brașovean pe blog.