Mariana Moculescu, victima medicamentului controversat cu care slăbesc vedetele de la Hollywood

Mariana Moculescu a devenit victima medicamentului controversat pe care îl folosesc vedetele de la Hollywood să scape rapid de kilogramele în plus. Vedete precum Kim Kardashian și chiar Elon Musk se pare că au folosit acest medicament injectabil pentru a slăbi. Cu toate aceste, utilizarea acestui medicament a venit la pachet cu probleme de sănătate pentru Mariana Moculescu. Deși a slăbit câteva kilograme, stările de rău nu i-au dat pace vedetei.

Mariana Moculescu, stări de rău după injecțiile cu un medicament: “Îmi era foarte rău, a fost groaznic”

Vedeta a recunoscut că a apelat la o variantă rapidă pentru a scăpa de câteva kilograme. Medicamentul injectabil este folosit în tratarea diabetului de tip 2, însă multe vedete de la Hollywood au apelat la el pentru a arde grăsimile în timp record.

ADVERTISEMENT

Cu toate că a dat jos , Mariana Moculescu s-a ales și cu probleme de sănătate. Vedeta a povestit că a trecut prin clipe cumplite câtă vreme a folosit controversatul medicament.

“Am făcut timp de o lună de zile injecții cu Ozempic. Am slăbit într-adevăr, dar nu mă simțeam bine deloc. Vomitam foarte des, a fost groaznic. Am văzut că și Kim Kardashian a făcut aceste injecții, ca să intre în rochia lui Marylin Monroe. Eu am avut reacții urâte de la acest medicament.

ADVERTISEMENT

Îmi era foarte greață și mă dureau foarte tare coastele. Nici când am fost gravidă nu am avut asemenea grețuri. Îmi era atât de rău, că umpleam cada cu apă și stăteam acolo, ca să îmi revin, altfel nu puteam. La un moment dat nici nu mai mâncam, pentru că vomitam prea des.

Am ajuns să mă rog la Dumnezeu, să nu îmi mai fie rău. Mi-a tăiat și pofta de mâncare, nu mai puteam să mai mănânc. Am slăbit vreo 5 kilograme, dar mi-a fost foarte rău. Mi s-a spus că din cauza acestui medicament, mâncarea nici nu se digeră în stomac”, a declarat Mariana Moculescu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Mariana Moculescu vrea să adopte un stil de viață sănătos

După ce s-a confruntat cu stări puternice de rău, bruneta a renunțat la alternative ușoare și a ales calea mai sănătoasă. Și-a cumpărat pantofi sport pentru alergat și are de gând să facă mișcare în aer liber. Mai mult decât atât, fosta soție a lui Horia Moculescu mai are un truc, care o ajută să-și păstreze silueta.

“Când am aflat cât de mult rău face acest medicament, am renunțat. Vreau să încep să fac mișcare în aer liber. Mi-am comandat încălțăminte sport și abia aștept să merg la alergare.

ADVERTISEMENT

Aștept să îmi ajungă și niște genunchiere. Am acasă costume de alergat și vreau să mă apuc de alergat în parc. Acum am început sa și mănânc mai atent.

ADVERTISEMENT

Folosesc și apă cu oțet de mere, atât dimineața cât și seara. Arde toate grăsimile, microbii și bacteriile. I-am spus și Nidiei să facă lucrul acesta. Alergatul oricum este incomparabil”, a adăugat vedeta pentru FANATIK.

Vedeta vrea să-și facă și îmbunătățiri estetice la nivelul feței: “Îmi voi face un semi-lifting”

Mariana Moculescu are planuri mari pentru a se transforma în cea mai bună variantă a ei. A hotărât să adopte un stil de viață sănătos și începe să facă mișcare în aer liber. Dar ar vrea să treacă și pe la cabinetul medicului estetician. De când este , bruneta face tot posibilul să arate impecabil.

“Eu vreau să îmi fac și niște intervenții estetice. Dar nu vreau să mă duc în Turcia, așa cum am văzut că fac multe femei. Eu voi merge aici, în București, la un medic estetician.

Am de gând să îmi fac o intervenție la față. Mai exact, un semi-lifting. Nu mă gândesc încă la un lifting total, pentru că nu este cazul”, a mai spus Mariana Moculescu pentru FANATIK.