Marinela Chelaru, declarații despre cele 4 AVC-uri suferite: ”Am făcut toate investigațiile”

Vedeta din lumea teatrului a făcut o serie de despre cele 4 AVC-uri suferite înainte de Paște. A făcut toate investigațiile medicale, în momentul de față având o singură problemă de sănătate. Care este aceasta.

Marinela Chelaru, dezvăluiri după cele 4 AVC-uri. Cu ce se confruntă actrița la ieșirea din spital

Marinela Chelaru a trecut prin 4 AVC-uri la scurt timp după ce a fost internată la spital. a început să se simtă brusc rău, a chemat imediat Ambulanța și acum face dezvăluiri despre suferința prin care a trecut.

Din fericire, nu a avut cheaguri de sânge la inimă care să se ducă la creier. Cadrele medicale au făcut tot ce le-a stat în puteri pentru a se recupera cât mai repede, în prezent având o gastrită căpătată în urmă cu ceva vreme.

„Am ajuns acasă, în sfârșit doamna doctor mi-a dat drumul și sunt fericită că am fost de Paște acasă. Mi s-a făcut rău, m-a luat salvarea, iar a doua zi am făcut 4 AVC-uri. Doctorilor le era teamă că am cheaguri de sânge la inimă și să nu se ducă la creier.

Am făcut toate investigațiile. Se pare că sunt ok, am o mică gastrită pe care o aveam ceva de vreme”, a declarat Marinela Chelaru pentru , care a dezvăluit că a fost vizitată la spital de mulți prieteni.

Îndrăgita actriță se consideră o persoană norocoasă din acest punct de vedere pentru că inclusiv vecina a trecut pragul salonului din unitatea medicală în care a fost internată înaintea sărbătorilor pascale. De Paște nu i-a lipsit nimic.

Marinela Chelaru, pensie de 1.400 de lei, după 40 de ani carieră

Marinela Chelaru a discutat și despre pensia în valoare de 1.400 de lei pe care o primește după 40 de ani carieră. Actrița nu se plânge că o duce rău din punct de vedere financiar pentru că obișnuiește să gătească, nu să meargă la restaurant.

Deși este amărâtă, speră ca lucrurile să se rezolve în favoarea sa. În altă ordine de idei, vedeta recunoaște că nu se aștepta să primească un venit atât de mic după ce o viață întreagă a urcat pe scena teatrului românesc.

„După 40 de ani de muncă m-am trezit cu o pensie de parcă nu aș fi muncit deloc. Noroc că sunt femeie, fac mâncare, ce crezi că eu îmi permit să merg la restaurant? Nu, dar mă întind cât îmi este plapuma.

1.400 am pensia ca să știe toată lumea, dar nu mă vait. Trecem noi și peste asta, stai liniștită! Eu nu am copii, dar dacă aveam copii?! Ce făceam?! Mă duceam la biserică și cerșesc că nu am ce să fac”, a mai spus Marinela Chelaru, mai arată sursa citată.