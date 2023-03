Marinela Chelaru, interviu în lacrimi de pe patul de spital: ”Mi-au luat tot cu ei”

Actrița Marinela Chelaru într-un interviu pentru FANATIK dezvăluie despre motivele care au dus la amplificarea problemelor de sănătate ale acesteia cu care se confruntă de ceva vreme. Actrița ne mai vorbește și despre cel mai mare regret al său, dar și despre relația cu părinții de care îi este extrem de dor.

Marinela Chelaru, interviu din spital! Problemele de sănătate au doborât-o

. În exclusivitate pentru FANATIK, ea a mărturisit că a avut nevoie de intervenția medicilor din cauza problemelor cardiace pe care le are de ani buni deja. Internată, ea a vorbit de pe patul de spital despre problemele pe care le-a întâmpinat în ultimul timp.

În exclusivitate, Marinela Chelaru ne-a spus că problemele ei de sănătate s-au agravat după moartea părinților. Mai mult, actrița ne-a spus de ce a renunțat la lumea teatrului și a televiziunii. Cu amărăciune, dar și cu umor, actrița ne-a dezvăluit că ea vede, acum, televiziunea diferit față de ceea ce se dorește pe micile ecrane.

În altă ordine de idei, al vieții ei. Mai exact, actrița și-ar fi dorit să fie mamă, mai ales că a lucrat, ani la rândul, ca educatoare.

Marinela Chelaru, doamna umorului românesc, suferă cumplit după pierderea părinților

Cum vă simțiți acum doamna Marinela ținând cont de problemele de sănătate pe care le aveți?

– Cum să mă simt, am probleme cu inimioara. Trebuie să o mai pun la punct din când în când că e cam obraznică. Sunt niște lucruri care cred eu că se vor rezolva sau cel puțin așa sper. Totul trebuie să se întâmple sub supravegherea medicilor, nu pot să mă ocup singură de asta. Țin cont de părerile doctorilor și iau tratament.

Ambii părinți v-au decedat la o perioadă scurtă de timp unul față de celălalt, credeți că și din motivul acesta vi s-au amplificat problemele de sănătate?

– Nu aș putea să-ți spun exact, dar se poate pentru că a fost un lucru tare greu. În momentul în care au decedat mi-au luat tot cu ei. I-am iubit foarte mult și am avut o relație superbă cu părinții mei și de când i-am pierdut am simțit o schimbare majoră în corpul meu și nimic n-a mai fost la fel.

Care este cea mai frumoasă amintire care va leagă de părinții dvs?

– Cea mai frumoasă amintire mă leagă de tata. Eram micuță și tocmai mă trezisem din somn într-o după amiază, l-am strigat cu disperare și l-am întrebat dacă o să moară vreodată. Iar lui i-au dat lacrimile și mi-a zis că nu o să moară niciodată. Și atunci am adormit înapoi liniștită. Am avut un tată tare bun, blând pe care l-am iubit enorm. Mi-am iubit părinții enorm, dar și pe sora mea.

De ce nu mai apare, pe scenă, actrița Marinela Chelaru

Vă este dor de scenă, doamna Marinela?

– Nu știu ce să-ți spun așa, și mi-e dor și nu mi-e dor, n-am o stare definită în ceea ce privește acest lucru. Mi-e dor de scenă într-un fel, dar dacă neputința nu mai e, nu mai e puterea aia de când eram tânără, să fac lucrurile pe care le făceam, îmi pare rău așa. Îmi e dor de scenă, îmi e dor și de colegi. Mă uit și îi mai văd în seriale și mă bucur pentru ei.

Ați renunțat la scenă din cauza problemelor de sănătate sau altele au fost motivele?

– Nu am renunțat la scenă din cauza problemelor de sănătate. Nu au fost probleme care să mă forțeze să renunț la teatru. Altele au fost problemele și chiar nu știu nici eu de ce, pentru că nu a fost alegerea mea nicio secundă. În lumea asta a noastră ești bun doar cât au unii oameni nevoie, cât nu mai au nevoie, gata, te uită, din păcate.

Aparițiile pe micile ecrane au fost din ce în ce mai rare, de ce ați dispărut din lumina reflectoarelor după o carieră care s-a întins pe patru decenii?

– Știu, așa este, am avut o carieră lungă, însă de ce am dispărut nu a fost alegerea mea. Eu sunt același om, nu m-am schimbat, cu aceeași cantitate de umor la mine, n-am părăsit-o pe drum, dar poate acum sunt alte priorități în ceea ce înseamnă televiziune, nu știu. Probabil văd altfel televiziunea și comedia oamenii, ce să spun.

Marinela Chelaru: ”Regretul meu este că nu am dat naștere unui copil”

Care este cel mai mare regret al dvs, regretul care nu vă dă pace?

– Regretul meu este că nu am dat naștere unui copil, mi-aș fi dorit foarte mult. Înainte să ajung la facultate eu am fost educatoare și îmi plac foarte mult copiii. Am crescut copiii și a fost o perioada superbă și o lume superbă cu sufletele alea curate care veneau la mine și mă strângeau în brațe. Nu pot să uit și îmi vine să plâng de fiecare dată când îmi amintesc acest lucru. Îmi este dor tare de acea perioadă și am niște amintiri superbe.

Dacă ar trebui să dați timpul înapoi, ce anume ați schimba la viața dvs?

Nu vreau să fac nicio modificare la viața mea. Dacă Dumnezeu a vrut așa și așa a considerat el că trebuie să se întâmple înseamnă că știe el de ce, inclusiv de ce nu mi-a dat copii. Sora mea are doi copii mari care la rândul lor au și ei copii, dar uite că mie nu mi-a dat Dumnezeu. Trebuiau făcute niște investigații, dar nici eu nu m-am dus să văd care a fost problema.

Dacă am văzut că nu pot să am copii pe cale naturală, am zis las-o așa, din păcate nu m-am dus să vad de ce. Eu fiind educatoare am trăit între femei care se chinuiau foarte mult să facă copii, cu tratament, și le era destul de rău și nu am vrut să mă duc să mă caut. Dacă Dumnezeu nu mi-a dat așa, n-am mai făcut niciun demers.

Marinela Chelaru nu are o situație financiară foarte bună și abia îi ajung banii pentru medicamente

Știu că situația dvs financiară nu este una foarte bună în acest moment, cum vă descurcați?

– Ce să mai zic, nu vreau să mă vait, știi că oamenii vorbesc și cârcotesc, ce să mai zic, asta e pensia pe care am scos-o după 40 de ani de muncă. Și aici trebuie să fac niște investigații să văd dacă se poate face ceva. Noroc de mine că îl am pe soțul meu, că altfel nu îmi ajungeau banii pentru nimic. Suntem de 40 de ani împreună și avem o relație specială. Nu știu ce m-aș fi făcut fără el.

Dacă ar fi necesar să o luați de la capăt ce altceva v-ar plăcea să faceți?

– Tot scena aș alege-o. Nu m-a atras nimic altceva, deși în liceu m-a atras medicina. Mi-aș fi dorit să dau la medicină, dar am devenit actriță, asta e.

Marinela Chelaru, despre micile bucurii care i-au mai rămas după atâta suferință

Există ceva care vă mai bucură în acest moment?

– Nici nu știu ce să-ți spun, sincer. Iubesc oamenii, iubesc viața, mă bucur că sunt printre oameni, mă bucur că soțul meu este bine și că m-a susținut întotdeauna, este o binecuvântare pentru mine acest om de când l-am cunoscut pentru că suntem împreună de peste 40 de ani. Îmi place să gătesc ca o nebună, o moștenesc pe mama care era o gospodină desăvârșită, mai fac și grafică, mă relaxează. Am avut și două expoziții de pictură care m-au bucurat enorm, la care m-a vizitat și mi-a făcut o mare onoare Corneliu Vadim Tudor, m-a felicitat.