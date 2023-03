Marius Măldărășanu dezvăluie când va fi pregătit să antreneze Rapidul. „Sunt sincer acum. Asta mi-aș dori” Video exclusiv

Antrenorul lui Hermannstadt a dezvăluit în FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că visează ca într-o zi să antreneze echipa lui de suflet.

Marius Măldărășanu dezvăluie când va fi pregătit să antreneze Rapidul

Marius Măldărășanu a vorbit în FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre posibilitatea ca în viitor să fie antrenorul Rapidului.

ADVERTISEMENT

„Mi s-a mai pus întrebarea asta. E vorba de timing. Mi-aș dori să antrenez toate echipele la care am jucat. Mă refer la Rapid, Petrolul și Brașov. Să le antrenez cândva.

La Rapid am jucat zece ani, am luat nouă trofee. Cândva mi-aș dori să antrenez Rapidul, dar acum nu aș fi pregătit. Și nu profesional, ci mental! E o presiune, se vrea campionatul. Cred că mi-ar mai trebui un an de zile, așa simt”, a spus Marius Măldărășanu.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS