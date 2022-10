Marius Măldărășanu și jucătorii lui Hermannstadt, la unison: ”Ne dorim să fie un punct pentru moral”

După un start de stagiune în care și-a căpătat statutul de revelație în SuperLiga, Hermannstadt a înregistrat în toate competițiile. A pus punct seriei negre cu acest . O remiză obținută din singurul șut pe poartă. Este adevărat însă că au mai existat câteva situații irosite din pricina lipsei de precizie, iar opinia unanimă, în tabăra sibienilor, este că rezultatul le poate readuce încrederea în propriile forțe.

”Un punct muncit și îmi doresc să ne recăpătăm încrederea”, spune Marius Măldărășanu

Marius Măldărășanu a radiografiat partida și spune că momentele mai puțin bune ale echipei sale au fost determinate de lipsa de încredere în forțele proprii. Una indusă de seria de înfrângeri din ultima vreme.

”Logic că îmi doream mai mult, dar după trei înfrângeri în campionat îmi doresc să fie un punct de moral. Pentru că, s-a văzut acest lucru, și am spus-o și eu, încrederea se pierde foarte ușor.

Am câștigat-o de-a lungul etapelor, cu rezultatele foarte bune. Dar după aceea, s-a văzut și-n anumite momente din acest joc, în fața jucătorilor cu calitate ai gazdelor, ne-a făcut să ne retragem și să pierdem mingi.

Semn că am fost temători. Îmi pare rău că nu am jucat la fel precum în momentele în care am evoluat cu doi atacanți. Am pus presiune, poate și ei și-au dorit să conserve rezultatul, dar am arătat altfel.

Una peste alta este un punct muncit și îmi doresc să ne recăpătăm încrederea”, a spus Măldărășanu.

Și golgeterul sibienilor, Paraschiv, cel care a marcat și astăzi pentru Hermannstadt, spune că speră ca acest punct să fie un punct de plecare pentru o nouă perioadă pozitivă.

Paraschiv merge pe aceeași idee

”Nu sunt mulțumit cu egalul, pentru că aveam nevoie de victorie după această perioadă. Dar este un nou punct de plecare, pentru că am reușit să marcăm după trei meciuri.

Poate am avut nevoie de golul adversarilor pentru a ne trezi. S-a observat o schimbare. Am fost mai determinați, mai ambițioși și am mai avut ocazii și puteam să câștigăm.

Golul? Este sarcina atacanților. Nu este atât de important să fiu golgeter, ci să joc bine. Iar astăzi în prima repriză consider că eu am arătat destul de rău. Dar mă bucur că am marcat”, spune Paraschiv

Eficiența a fost cheia rezultatelor bune

Hermannstadt a fost dominată până la 0-1, dar a arătat mai bine pe final. Și după schimbările de așezare și jucători făcute de Măldărășanu.

”Și-n prima repriză am avut o ocazie foarte mare la 0-0. În momentul în care am avut rezultatele bune am fost și o echipă foarte eficientă. Aveam una-două ocazii, marcam un gol, la două-trei ocazii, înscriam două.

De data aceasta am ratat și ulterior am fost taxați. Dar, până în minutul 70 au pus presiune, iar când ne încăpățânăm să jucăm cu pase scurte într-o zonă aglomerată, se fac greșeli. Adversarul rămâne în treimea noastră și apar probleme”, explică tehnicianul.

Totuși, tocmai eficiența i-a adus lui Hermannstadt remiza de la Craiova. Lucru care confirmă afirmația sa anterioară. ”Avem jucători cu calitate și șuteuri buni.

Îi cert mereu pentru că nu încearcă poarta. Chiar dacă nu nimeresc ținta. Ca să marchezi, trebuie să dai la poartă. După aceea, desigur, să prinzi și cadrul porții. Dar sunt meciuri și meciuri.

M-aș bucura să fim la fel de eficienți și-n alte jocuri. Și noi am pierdut la Cluj la fel. la singurul șut pe spațiul porții, punctul pe care cred că-l meritam”.

Butean este de acord cu antrenorul său. ”Eram mai pragmatici, la fiecare ocazie sau jumătate de ocazie reușeam să băgăm mingea în poartă. Acum se pare că trebuie să muncim mai mult.

Am înscris la primul șut pe poartă, dar am mai avut o ocazie mare. Și, se pare că în acest meci nu ne-am mișcat cum trebuia”.

”Ne dorim play-off-ul”

În ceea ce privește prestația din acest tur de campionat, Marius Măldărășanu spune că este mulțumit. Însă așteptările au crescut după startul bun de stagiune, iar el își dorește ca echipa să prindă play-off-ul.

”Sunt mulţumit, dar puteam avea mai multe puncte. După cum, ca să fim sinceri, puteam avea şi mai puţine. După ce am avut acel parcurs foarte bun, așteptările sunt foarte mari, lumea îşi doreşte mult mai mult.

Eu trebuie să fiu echilibrat. Pentru că lumea trebuie să înțeleagă. Este primul an al nostru după promovare şi nu este uşor. Avem o echipă omogenă, fără prea multe schimbări.

Cred că am avut un parcurs bun în acest tur. Și îmi doresc mai mult. Sunt sincer, visez la mai mult. Ne dorim play-off-ul. Pentru că este un campionat foarte echilibrat, cu rezultate neașteptate. Toate echipele au suferit, au avut o criză de rezultate”, spune Măldărășanu.

Este confirmat și de jucători. ”Clar, la începutul sezonului, obiectivul nostru a fost salvarea de la retrogradare. Dar pe parcurs, am câștigat, acum ne dorim și play-off-ul.

Ați văzut și-n anii trecuți, au fost surprize, Piteștiul, Voluntariul. Cred că și noi avem o echipă bună și trebuie să sperăm la mai mult”, spune

Salariile sunt la zi, spune Măldărășanu

Un subiect fierbinte, în această toamnă, în ceea ce privește echipa din Sibiu, l-a reprezentat problema financiară. Marius Măldărășanu spune însă că salariile sunt plătite la zi. Iar restanțele sunt aferente stagiunii precedente.

”Din punctul de vedere al salariilor suntem cu banii la zi. Restanțe sunt banii din urmă. Spun acest lucru pentru că se tot repetă întrebarea”, a punctat antrenorul lui Hermannstadt.

”Mai sunt restanțe, dar am înțeles că se vor rezolva. S-au mai reglat lucrurile din punct de vedere financiar, am primit și salariile restante. Acum așteptăm și restul.

Mai sunt chirii, bonusuri. Bonusuri de anul trecut au băieții, pentru promovare, și este normal ca și ei să-și primească banii, și noi, cei care am venit acum”, îl confirmă și Răuță.