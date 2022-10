FC U Craiova – FC Hermannstadt Live stream ora 21:45 în etapa a 15-a din SuperLiga. Ambele echipe caută ieșirea din criză

Meciul FC U Craiova 1948 – FC Hermannstadt are loc sâmbătă, 22 octombrie, cu începere de la ora 21:45, în cadrul etapei a 15-a din SuperLiga, rundă care pune capăt turului sezonului regulat. Vor fi faţă în faţă două echipe în criză profundă, oltenii fără victorie de patru etape pe locul 13, de baraj de supravieţuire, cu 15 puncte, sibienii trei eşecuri la rând, locul 5, cu 22 de puncte.

Unde se joacă meciul FC U Craiova 1948 – FC Hermannstadt

Confruntarea FC U Craiova 1948 – FC Hermannstadt se desfăşoară sâmbătă, 22 octombrie, de la ora 21:45, pe stadionul Ion Oblemenco din Cetatea Băniei, în etapa a 15-a din SuperLiga. Echipa patronată de familia Mititelu îşi propusese ca obiectiv, la început de sezon, cu Marius Croitoru pe bancă, prezenţa în play-off, dar la capătul turului sezonului regulat trebuie să lupte să iasă de pe locurile din subsol.

Din acest motiv şi pentru faptul că a fost lăsat să plece antrenorul Marius Croitoru suporterii au promis să nu mai vină la stadion, pentru a încuraja echipa, ei acuzând anumiţi jucători din lot de faptul că ar fi complotat pentru înlăturarea unui tehnician care îi punea prea mult la muncă. Aşa încât la acest meci dacă în tribune vor fi maxim 3000 de spectatori va fi bine.

Cine transmite la TV partida FC U Craiova 1948 – FC Hermannstadt

Partida FC U Craiova – FC Hermannstadt se joacă sâmbătă, 15 octombrie, de la ora 21:45, pe stadionul Ion Oblemenco din capitala judeţului Dolj, în etapa a 15-a din SuperLiga şi va putea fi urmărită ls TV pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 2. O mai puteţi viziona întrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Craiova pare că se întoarce vara, pentru că începând de sâmbătă, 22 octombrie, temperatura este în creştere pe fondul unei vremi foarte frumoase, cu cer permanent senin. Sâmbătă la ora amiezii vor fi 21 de grade iar zilele următoare se va ajunge şi la 24 de grade. La ora partidei însă va fi mult mai rece, în jur de 13-14 grade. Va conduce meciul arbitrul Horaţiu Feşnic din Cluj.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea FC U Craiova 1948 – FC Hermannstadt

FC U Craiova 1948 are o problemă serioasă de lot, cel mai bun jucător din apărare, devenind indisponibil pentru toate partidele rămase de jucat în acest an. În locul lui, lângă portughezul Duarte va evolua italianul Paramatti. Echipa a rămas deocamdată sub comanda lui Paul Răducan, directorul sportiv.

FC Hermannstadt a terminat perioada magică şi a intrat în gaura neagră, pentru că are trei înfrângeri la rând în campionat şi una în Cupă. Antrenorul spune că se aştepta la acest moment dar e convins că echipa are capacitatea de a se echilibra şi a reveni la parcursul bun. Nu are absenţi la Craiova.

Cote la pariuri la jocul FC U Craiova 1948 – Chindia Târgovişte

Deşi formaţia craioveană nu îl mai are pe bancă pe Marius Croitoru şi este într-o evidentă degringoladă, casele de pariuri acordă un credit destul de important oltenilor, probabil pe ideea că echipa sibiană ar fi într-o pasă şi mai proastă. 2,10 este cota la victorie pentru FC U Craiova 1948 şi pentru FC Hermannstadt ea urcă până la 3,60.

Un gol marcat de oaspeţi are cotă de 1,70 iar unul înscris de gazde se opreşte la 1,30. Tot 1,30 este şi valoarea pentru şansă dublă 1X iar pentru şansă dublă X2 cota devine foarte atractivă, 1,65. Dacă se vor marca două goluri în meci vom avea o cotă de 1,50. Cele două echipe nu s-au mai întâlnit niciodată.