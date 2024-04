Marius Șumudică a dezvăluit cel mai tare contract din carieră. „Am semnat în piscină!”. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Șucu are piscină!

Invitat de Horia Ivanovici într-o ediție specială a emisiunii Marius Șumudică a povestit mai multe întâmplări din perioada de început a carierei de antrenor, printre care și relația cu Jean Pădureanu, conducătorul de club care i-a oferit prima șansă să antreneze în Liga 1.

Marius Șumudică a semnat contractul cu Gloria Bistrița în piscină!

Marius Șumudică, unul dintre cei mai apreciați antrenori români, și-a făcut debutul în primul eșalon pe banca Gloriei Bistrița. Cum a ajuns la echipa lui Jean Pădureanu și prin ce peripeții a trecut până a semnat contractul a povestit, plin de umor, la FANATIK SUPERLIGA, emisiune pe care o puteți vedea LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Am semnat contractul cu el în piscină! Am dat mâna cu el în timp ce făcea piscină (face un semn ca și cum ar înota)… «Băi, trebuie să-l îmbârlig pe moșul ăsta cumva, mă ține așa…». Eram în aer… Făcusem pregătirea cu Bistrița și nimic. „Băi, nea Jeane, ce tot o lungești?»”, și-a început Șumudică povestea.

„Dă-mi voie să-ți zic una mai tare… Șucu are piscină?”, l-a întrerupt moderatorul Horia Ivanovici, aluzie la o

„Da, e bună asta. Fii atent… Dar cum am ajuns acolo? M-am dus la nea Mitică Dragomir, era șef la Ligă. Și-i zic «Bre, nea Mitică, eu simt că pot să ajung antrenor. Uite, am fost trei ani în Divizia C, în Divizia B…».

«Băi, toată lumea mi-a zis de tine. Ia stai așa», îmi răspunde nea Mitică. Pune mâna pe telefon și-l sună pe Jean Pădureanu, era la retrogradare: «Băi Jeane, mai vine Armeanul? (n.r. – Florin Halagian) Ia-l pe Șumudică, garantez eu!». Deci, nea Mitică m-a ajutat în viață, recunosc.

A vorbit cu el, am ajuns la Bistrița, fac pregătirea, nu semnez niciun contract. Eram cu încă un secund, ăla mă întreba dacă mergem așa, fără să semnăm nimic. Ajung acolo, tot îl păzeam pe nea Jean, câștigasem vreo două meciuri amicale…

Îmi zic că nu am cum să-l scap, mă duc peste el în piscină. El tot dădea din brațe și-i zic: «Nea Jeane, scoate mâna aia dreaptă din apă și hai să dăm mâna. Că n-am venit degeaba. Cheamă-l pe ăla cu contractul!». Și-mi zice: «Băi, cu 4.000 ești mulțumit?». Pe vremea aia erau bani buni, era prima mea echipă în Liga 1 și i-am spus că da. «Bate palma cu mine!».

Nu am văzut în viața mea așa conducător. Se termina meciul și în săptămâna premergătoare etapei următoare venea cu gentuța de bani și dădea prima la băieți. Nu știu ce făcea… Săracul avea un singur apartament și cinci cămăși. N-am văzut în viața mea… Nu știu cum se descurca, dar făcea rost de bani și le dădea imediat la băieți. Deci așa conducător…”, a povestit Marius Șumudică cum a ajuns antrenor la Gloria Bistrița la FANATIK SUPERLIGA, emisiune disponibilă în premieră lunea, marțea și vinerea, de la 17:30, pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

Marius Șumudică, impresionat de Jean Pădureanu: „Cât respect față de antrenori!”

Tehnicianul a rememorat apoi o altă întâmplare cu Jean Pădureanu în prim-plan, care l-a lăsat cu gura căscată. Președintele clubului nu numai că nu se băga peste el la echipă, dar la un moment dat i-a cerut voie să le ofere sandvișuri jucătorilor într-o deplasare!

„I-am scos de la retrogradare și am terminat pe locul 9 în sezonul ăla. Dar făcusem o echipă trăznet. Latovlevici fundaș stânga, Ciucă și Vali Năstase fundași centrali, Homei fundaș dreapta. Alergau ăia doi, Homei cu Latovlevici, nu am văzut în viața mea. Moraes în față, îl aveam și pe Coroian, pe Hora în dreapta… Îi ardeam pe toți.

Vine nea Jean într-o dimineață la mine. «Uite, avem deplasarea asta, pot să le dau și eu un sandviș băieților?». El avea o carmangerie la club și făcea diverse produse. Nu-ți mai spun când plecam acasă, se făcea mașina vapor, cu botul în sus. Când deschideam portbagajul acasă… vițel, damigene de vin, crenvurști, ce cârnați…

Îți dai seama, în primul meu an de antrenorat, să-mi ceri voie să dai un sandviș la jucători. Cât respect pentru antrenor. Niciodată în viața lui nu s-a băgat să-mi facă echipa. Nici nu m-a întrebat cum joc, ce joc, ce sistem…”, a încheiat Marius Șumudică amintirile cu Jean Pădureanu din perioada Gloria Bistrița.

Marius Sumudica - Jean Padureanu POVESTI GENIALE