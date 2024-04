Marius Șumudică la Rapid?! „Am vorbit cu Angelescu. Ne vedem săptămâna asta” A refuzat 2 milioane de euro din Iran!

Șefii de la Rapid București l-au dat afară pe Cristiano Bergodi, iar Marius Șumudică este principala soluție pentru banca giuleștenilor. Antrenorul trecut pe la Al Shabab, Al Raed și Gaziantep a vorbit despre posibila numire la gruparea de sub Podul Grant și a dezvăluit ce a vorbit cu Victor Angelescu.

Revine Mariuș Șumudică la Rapid?! „Am vorbit cu Angelescu. Ne vedem săptămâna asta”. A refuzat 2 milioane de euro din Iran

, însă acționarii de la sunt în căutarea unui antrenor de top pentru sezonul viitor. Mariuș Șumudică este în pole-position, iar antrenorul a vorbit despre interesul lui Dan Șucu și Victor Angelescu.

„Există semnale că ar trebui să ne întâlnim. Am vorbit prin mesaje cu Angelescu, urmează să ne vedem la începutul săptămânii. Dacă primesc o ofertă și îmi va fi pe plac, asta e. Nu vreau să vorbesc de Rapid, pentru că Rapid are antrenor.

Îl respect, a fost colegul meu. Este clar că voi lua în calcul, în momentul de față există posibilitatea să mă întorc în Turcia, am refuzat o ofertă din Iran. Era oferta mare, cred că era al doilea salariu din carieră. Mi-au dat două milioane.

Zburau dronele din Israel, puteau să îmi dea și șapte milioane. Sunt antrenor liber, în momentul de față îmi doresc să lucrez. Îmi e greu, mor când stau acasă, turbez! Este prima dată în 17 ani de carieră când stau două luni acasă, deci prima oară în 17 ani de carieră.

Am refuzat o sumedenie de oferte în două luni. Îmi venea să mă duc la Petrolul, era prietenul meu Marian Copilu. Toată lumea îmi spunea să mai stau. Ieri m-a sunat un manager și mi-a spus să îi zic pretențiile financiare pentru o echipă din Emirate”, a spus Șumudică.

Mariuș Șumudică este la mare căutare și în străinătate: „Într- lună semnez”

Marius Șumudică a dezvăluit nu a dus lipsă de oferte în ultimele luni, după ce a rămas liber de contract. Antrenorul putea să meargă în locul lui Laurențiu Reghecampf la Al Tai, formație din Arabia Saudită.

„Este o echipă din Turcia și o echipă care are șanse să promoveze, e un proiect extraordinar și m-aș vedea să formez echipa, la fel cum am făcut la Gaziantep. Maxim într-o lună cred că semnez în străinătate, acum e bătaia peștelui și acum se fac cărțiile.

În Saudia am avut ofertă, am refuzat Al Tai și uite că au bătut acum și se salvează. Nu am discutat absolut nimic cu Angelescu, mi-a spus că vrea să se vadă cu mine și am zis cu mare plăcere. Nu știu ce se va întâmpla, există posibilitatea să nu ne înțelegem.

Ei își doresc foarte mult un tip de antrenor, dar eu știu ce am de făcut în continuare în ceea ce privește comportamentul meu în jurul unei echipe. Dacă mă sună Mircea Lucescu și îmi spune vezi că ai pierdut un contract din cauza a ceea ce faci în afara terenului, cum te simți?”, a declarat antrenorul.

„Șucu este un om foarte puternic, sunt deschis să discut”

„Am făcut niște prostii în Turcia. Mi-au zis că sunt numărul 1 ca antrenor, dar le e frică de ce se poate întâmpla. Șucu e un om foarte puternic, este un om care a făcut bani și cu siguranță s-a întâlnit cu fel și fel de caractere.

Nu ne cunoaștem personal, am dat o dată mâna în tribună. Sunt deschis să discut, este clar că în țară nu pot antrena decât Rapid, pentru că nu există altă variantă. Feeling-ul meu este că sunt foarte aproape să plec în străinătate.

Dacă spun ceva deranjez, dacă spun altceva mă propun la Rapid. Respect toată lumea, dar simt că voi pleca în străinătate”, a spus Șumi la FANATIK SUPERLIGA, show-ul este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri a săptămânii.

