Marko Momcilovic, liber de contract! Fostul jucător al FCSB, oferte din Liga 1, Grecia și Cipru. Exclusiv

După cei patru ani petrecuţi la FCSB, Marko Momcilovic s-a întors în prima ligă a Serbiei, unde a evoluat la Radnicki Niş. FANATIK a aflat că fundaşul de 33 de ani s-a despărţit de formaţia sârbă, după şase luni de contract, şi are oferte de la mai multe echipe.

La scurt timp după despărţirea de FCSB, Marko Momcilovic a semnat un contract pe şase luni cu Radnicki Niş. Din informaţiile FANATIK, oficialii formaţiei de pe locul şapte din prima ligă a Serbiei trag de fostul jucător al FCSB să semneze prelungirea acordului.

Marko Momcilovic a semnat doar pe şase luni pe Radnicki Niş pentru a vedea dacă mai poate să joace la nivel înalt, după desele probleme medicale pe care le-a avut în perioada petrecută la FCSB. Fundaşul stânga a devenit rapid titular în defensiva sârbilor, unde a jucat 13 meciuri în toate competiţiile.

Marko Momcilovic, liber de contract şi curtat de echipe din trei campionate

FANATIK a aflat că Marko Momcilovic vrea să plece de la Radnicki Niş, după cele şase luni petrecute în prima ligă din Serbia, iar fotbalistul nu duce lipsă de oferte. Fostul fotbalist de la FCSB este dorit de echipe din Liga 1, Grecia şi Cipru, totul cu ajutorul prestaţiilor bune avute în prima ligă a Serbiei.

Marko Momcilovic a fost al şaselea cel mai bun fotbalist de la Radnicki Niş, conform cifrelor InStat. Pentru echipă din prima ligă a Serbiei, fotbalistul de 33 de ani a evoluat atât în centrul defensivei, cât şi în banda stângă.

Nu îşi dorea să rămână prea mult în prima ligă din Serbia

Marko Momcilovic a debutat la o zi după ce a semnat contractul cu Radnicki Nis, iar primul adversar a fost TSC Backa Topola, fosta adversară a celor de la FCSB în turul 2 preliminar din Europa League. Cu această ocazie, fundaşul de 33 de ani a oferit un interviu exclusiv pentru FANATIK în care spunea că nu vrea să joace prea mult în prima ligă din Serbia.

“Am semnat doar până în ianuarie ca să văd cum stau din punct de vedere fizic. Prioritatea mea nu este să rămân în Serbia, acum trebuie să joc cât mai mult. Nici nu prea ai ce să câștigi în Serbia… Sunt bani, dar nu e așa cum e afară.

Am ales să joc la Radnicki Niș și pentru că este aproape de casa mea. Fac jumătate de oră până la Niș. Toată viața am stat departe de casă și acum am zis să mai fiu lângă ai mei”, a declarat Marko Momcilovic pentru FANATIK.

Transferat de la Pandurii Târgu Jiu în ianuarie 2016, Marko Momcilovic a jucat 96 de meciuri pentru FCSB până în vara anului 2020. În sezonul trecut, fundaşul stânga de 33 de ani a bifat o singură prezenţă pentru formaţia roş-albastră, 45 de minute în înfrângerea cu CFR Cluj din returul campionatului.

