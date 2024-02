Mărturia cutremurătoare a soției lui Sorin, bărbatul ucis la Padina. Femeia povestește filmul crimei

Mărturia dureroasă a soției lui Sorin, , a apărut marți în spațiul public. Ce s-a întâmplat cu câteva minute înainte ca el să fie omorât de cei trei frați.

Crima șocantă care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică (10 spre 11 februarie 2024) de la hotelul din stațiunea Padina este departe de a fi deslușită de anchetatori.

Cercetările continuă în acest caz grav. Procurorii care au preluat cazul încearcă să afle cât mai multe detalii despre modul în care s-a produs tragedia din urmă cu trei zile.

Recent, următoarea pe lista persoanelor audiate a fost soția lui . În fața poliției, femeia îndurerată a povestit, pas cu pas, ceea ce a văzut, trăit și simțit în urmă cu două nopți.

Aceasta a recunoscut că soțul ei l-a lovit cu pumnul pe bărbatul care s-a apropiat de ei în momentul în care dansau în ring. Ea nu știe însă motivul pentru care a reacționat în acest fel, sau de unde a pornit întreg scandalul.

”După ce concertul s-a terminat, am intrat în pub-ul hotelului. Noi am stat la masă pe stânga, lângă bar și intrarea secundara a pub-ului. Antonia și Alina Eremia nu au venit la pub.

Pe Alex Velea l-am văzut pe parcursul serii la pub, la masa din fața ușii principale. Acesta era la masă cu 3 bărbați de etnie romă, care ulterior l-au bătut și tăiat pe soțul meu. Nu îi cunoșteam pe acei bărbați niciunul dintre noi. În timpul incidentului nu l-am mai văzut pe Alex Velea.

Majoritatea celor din anturajul nostru am dansat în fata lăutarilor. Aceștia erau poziționați aproape de bar, pe stânga, cum se intră pe ușa principală. Noi am dansat pe parcursul serii mai multe ore. La un moment dat, eu m-am urcat pe un scaun și am continuat să dansez.

Unul dintre bărbații de etnie romă a venit în zona unde dansam și a început și el să danseze. Nu am fost atentă la acest bărbat fiind amplasat pe dreapta mea, iar soțul meu în fața mea. L-am văzut pe soțul meu când i-a dat cu pumnul acelui bărbat. Nu știu de ce a reacționat așa soțul meu.

Din cauza stării emoționale în care mă aflu, nu mai știu cum soțul meu și eu am ajuns la bar, iar cei trei bărbați au venit după el. Soțul meu a spart două sticle și le ținea în mână pentru a se apăra cu ele”, a declarat soția lui Sorin Anghel, conform .

Pumnul dat de Sorin a declanșat scandalul. Victima, urmărită de cei trei bărbați

În urma gestului său, Sorin Anghel a fost urmărit de cei trei agresori, care au aruncat în el cu pahare și sticle. Soția sa spune, în declarația de la poliție, că unul dintre agresori avea un cuțit în mână. Ea nu își amintește care dintre bărbați.

Lovit și înjunghiat, soțul ei a căzut într-o ladă cu băutură. Femeia povestește că a încercat să îl ajute, dar bărbații care l-au rănit au amenințat-o că o omoară. ”Din cauza stării emoționale în care mă aflu, nu mai știu cum soțul meu și eu am ajuns la bar. Cei trei bărbați au venit după el. Soțul meu a spart două sticle și le ținea în mână pentru a se apăra cu ele.

Acei bărbați aruncau spre soțul meu cu sticle și pahare. Doi dintre bărbații de etnie au intrat peste noi în bar și l-au lovit pe soțul meu. Nu pot preciza unde l-au lovit. Rețin și că am văzut un cuțit în mâna unuia dintre ei, dar nu îmi amintesc în mâna căruia dintre ei.

Acesta s-a dus către soțul meu și a dat în el, dar nu am observat unde l-a lovit. Soțul meu era căzut peste niște lădițe cu băutură. Eram disperată și nu mai știam cum să fac să îl ajut. Am tras și eu de mâna aceluia care avea cuțit în mână, iar el m-a respins, a zis că ne omoară pe toți și m-a lovit cu palma peste față”, adaugă femeia.

Un alt bărbat ar fi fost rănit de cei trei agresori

Soția bărbatului ucis la Padina dezvăluie că un anume Ghenea ar fi încercat să sară în ajutorul soțului ei. Acesta nu a avut succes, fiind și el rănit de agresori. Femeia admite că nu poate oferi amănunte în plus, fiind marcată de tragedie.

”Și Ghenea încerca să îl apere pe soțul meu și striga la agresori să se oprească, moment în care și el a fost lovit de unul dintre ei, nu știu care. La urmă, Ghenea a căzut pe sol fiind plin de sânge. Apoi agresorii au fugit.

Cei care erau cu noi au vrut să îl urce în mașină să îl ducem la spital. Totodată, eu am sunat și la 112 și le-am spus că soțul meu nu are puls. Cei de la ambulanță mi-au spus să nu îl mișcăm și să încercăm să îl resuscităm.

Am încercat să îl resuscităm, dar nu am reușit. Sunt într-o stare emoțională delicată datorita celor întâmplate, astfel că nu sunt pregătită la acest moment să ofer mai multe amănunte.

Soțul meu era plin de sânge pe față și pe tot corpul, fiind tăiat de agresori”, se mai arată în declarația depusă de soția victimei la Poliție.