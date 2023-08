Mărturie șocantă a taximetristului care a ajutat-o fără să vrea pe criminala din Mangalia. ”Sunt terminat! Vreau să renunț la tot, sunt în stare de șoc!”

Mărturie șocantă a taximetristului care a ajutat-o fără să vrea pe criminala din Mangalia. Noi detalii ies la iveală din noaptea în care .

Mărturie șocantă a taximetristului care a ajutat-o fără să vrea pe criminala din Mangalia

După ce a ucis-o, criminala, . Ulterior, a chemat un taxi și a rugat șoferul să o lase în fața parcului, acolo unde a abandonat cadavrul Alinei.

ADVERTISEMENT

Bărbatul nu știa ce se află în troler. El a mărturisit la Antena 3 că înainte să îi ceară să o lase la gară, Loredana l-a întrebat dacă ar putea să o ducă la Vaslui, semn că probabil ar fi vrut să fugă sau să lase cadavrul cât mai departe de locul crimei.

Șoferul a refuzat, spunând că este foarte obosit. Totodată, omul susține că i s-a părut ciudat că geamantanul era foarte greu, dar că nu își imagina că tânăra de 18 ani ar putea căra cadavrul prietenei sale.

ADVERTISEMENT

„Sunt traumatizat rău de tot. Sunt terminat!”

De asemenea, taximetrisul spune că ucigașa a băgat bagajul în mașină cu ajutorul colegului de muncă. „Era grea, chiar am întrebat-o «ce ai în valiză?» și mi-a zis că are haine și rechizite. Eu am zis că nu pot să bag că mă doare mijlocul, dacă poți să îl bagi, bagă-l, dacă nu, hai că eu plec, că mai am curse de făcut. Și venea un băiat, cred că erau prieteni, nu știu cine era.

Am fost la gară, a vrut să scoată bani de la gară și mi-a zis «nu poți să mă duci la Vaslui? Nu te duc la Vaslui pentru că sunt foarte obosit. Sunt 300 și ceva de kilometri până acolo, mai fac o cursă, două și ma duc spre casă.»

ADVERTISEMENT

«Te las la gară și te duci cu trenul și o să te coste mai puțin. Cursa de Vaslui te costă în jur de 15-16 milioane». Și a zis: «nu, lasă-mă în parc». Trăgea de troler, zic «ho, mai încet… câte cărți ai luat, că îmi distrugi mașina». ”, a transmis șoferul, potrivit .

Bărbatul spune că este șocat în urma acestei tragedii și că a luat decizia de a renunța la meseria de taximetrist. Omul mărturisește că nu i-a trecut prin cap nicio secundă că fata cu chip angelic ar putea fi o criminală.

„Sunt traumatizat rău de tot, mă doare capul. Sunt terminat! Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a omorât și pe mine. Sunt într-o stare naşpa, vreau să renunț la taxi.”, a adăugat taximetristul.