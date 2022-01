Povestea nefardată a celui mai înfricoşător om din lume! Un accident i-a schimbat complet viaţa: “Gândeşte-te la ceea ce nu-ţi doreşti să ajungi”

În urmă cu câţiva ani, Martyn Ford visa să devină un jucător profesionist de cricket. Nu era plin de muşchi, iar tatuajele nu-i acopereau bună parte din corp. Toată viaţa lui a luat o altă turnură în urmă cu 20 de ani, în 2001, când o accidentare i-a spulberat visul. Plin de frustrare, puştiul s-a îndreptat spre sala de forţă şi nu s-a dat bătut. Avea doar 19 ani, vârsta la care a început drumul spre “cel mai înfricoşător om din lume”.

Cea mai grea zi din viaţă lui Martyn Ford

În 2001, pe când avea 19 ani, Martyn Ford petrecea toată ziua pe terenurile de cricket, ca aproape orice tânăr născut în Marea Britanie. Era un tip înalt, dar subţirel. Mai că îl lua vântul pe sus în timpul antrenamentelor. Totul s-a oprit după o accidentare gravă, urmată de o mononucleoză infecţioasă. Puştiul era în faţa unui coşmar, dar şi al unor alegeri. “Ce mă fac de acum?”, a fost întrebarea care sigur i-a trecut prin cap în cele momente.

“Accidentarea m-a lovit puternic şi, din punct de vedere psihologic, am renunţat”, avea să spună peste ani Martyn Ford. “Eram pierdut după ce mi-am dat seama că nu voi ajunge un jucător de cricket. Mi-am dat seama că trebuie să realizez ceva în alt domeniu, că pot să strălucesc. Am fost mereu concentrat pe ceea ce aveam de făcut şi dedicat unei ambiţii de a învinge”, şi-a completat sportivul dezvăluirea. După ce a spus adio vieţii în cricket, Ford pornea pe drumul culturismului şi al luptelor.

Model pentru sute de mii de oameni

După 12 luni în care a stat pe tuşă, Martyn Ford s-a refugiat în sala de forţă, unde a descoperit o nouă lume. La început, trăgea de fiare ca să-şi îngroape frustrarea ratării, însă, după scurt timp, şi-a descoperit noua dragoste: fitness-ul. Încetul cu încetul, Ford a devenit un entuziast culturist şi şi-a dus noua pasiune până la extrem.

Anii petrecuţi în sală l-au făcut un adevărat pachet de muşchi, iar imediat au apărut ofertele pentru a juca în filme, dar şi pentru a intra în ring, în circuitul . Între timp, puştiul care primise o lovitură din partea destinului devenise o senzaţie în mediul online, unde sute de mii de oameni erau atenţi la toate mişcările lui din sală, dar şi un model de urmat pentru cei care îşi căutau un rol în viaţă.

“Gândeşte-te la ceea ce nu-ţi doreşti să ajungi. Întărirea negativă este un instrument excelent să-ţi pui corpul în mişcare. Frica de a fi un eşec este aproape ca un îndemn ‘luptă şi fugi’ care te va zdrobi sau te va ajuta să faci pasul în faţă”, explica Martyn Ford.

“Am fost mereu foarte competitiv și îmi plac provocările” – Martyn Ford

Primul rol l-a primit în 2016

Cu noul look, unul înspăimântător, Martyn Ford a atins un nou nivel, cel de actor în filme şi seriale. Primul rol a venit în 2016, când l-a jucat pe Goliat, celebrul războinic filistean uriaș, în serialul “Of Kings and Prophets”. A urmat un rol în filmul “Boyka: Undisputed”, unde a interpretat un personaj predestinat pentru “cel mai înfricoşător om din lume”: Koshmar.

Până în prezent, Martyn Ford a jucat în 14 filme şi seriale, printre titluri numărându-se “Kingsman: The Golden Circle”, “Robin Hood: The Rebellion”, “The Nevers” (HBO) sau “Fast & Furious 9”. În 2022, celebrul culturist va juca în filmul “Made Ordinary”.

Protagonist în cea mai aşteptată luptă din 2022

Cu succes în lumea filmului, Martyn Ford a atras imediat atenţia promotorilor din întreaga lume. În ultimii ani, britanicul a început o adevărată rivalitate cu Sajad Gharibi, supranumit “Hulk al Iranului”, iar cei doi ar fi trebuit să lupte în 2019, în Londra. Gala nu a mai avut loc, însă rivalitatea s-a menţinut, mai mult la nivel de declaraţii războinice şi clipuri provocatoare. În noiembrie, cele două părţi au semnat contractul pentru cea mai aşteptată luptă din 2022.

Martyn Ford şi Sajad Gharibi se vor duela pe 2 aprilie 2022, în Arena “O2” din . Imediat după ce lupta a fost anunţată oficială, cei doi şi-au trimis primele săgeţi. Primul a fost britanicul, care şi-a ironizat adversarul.

“Se pare că Sajad Gharibi a găsit cumva câteva creioane și a semnat contractul! Se face. Multă lume m-a întrebat de ce. Tot ce pot să spun este că e o chestie personală. Cuvintele sale și ale echipei sale nu pot fi uitate. Fiecare bărbat care e tată va înțelege. Poate e un meci de box, dar credeți-mă că m-aș bucura să fiu descalificat pentru a-mi expune punctul de vedere”, a scris Marty Ford pe contul personal de Instagram. Ca răspuns, Sajad s-a filmat în timpul unui antrenament, în care lovea cu pumnii nişte pereţi din beton.

Cele 24 de tatuaje ale lui Ford

Pe lângă fizicul impresionant, Martyn Ford are o colecţie impresionantă de… tatuaje. Mai exact 24. Desenele conturează tabloul de “cel mai înfricoşător om din lume”, iar multe dintre ele au povestea lor. “Am câteva tatuaje făcute pentru familia mea, copiii mei şi iubita mea. Iniţial, mă gândisem la doar câteva tatuaje, dar obsesia mea pentru cerneală a făcut să arăt aşa cum sunt în prezent”, spunea Martyn Ford când a fost întrebat de tatuaje.

Pe spate, Martyn Ford are patru tatuaje, toate simboluri, iar printre acestea se numără şi “Ochiul lui Dumnezeu”. Desenul este considerat unul spiritual, care arată că Dumnezeu este omniprezent şi este atent la acţiunile fiecărui om. Pe maxilar, britanicul are un desen tribal, în care apar şi câteva litere din alfabet. În partea dreaptă a abdomenului, Ford şi-a tatuat o stea care are cinci calităţi ale propriei personalităţi: “Iubire, fericire, susţinere, prietenie şi angajament”.

Bicepsul stâng este plin de tatuaje tribale, însă în acelaşi loc are şi o bandă pe care apar iniţialele membrilor familiei: MSIW (Martyn, Sacha – soţia, Imogen şi Wynter – cei doi copii ai cuplului). Pe piciorul drept, Ford a ales câteva desene cu păsări, care reprezintă libertatea, independenţa şi un nou început. Pe braţul stâng, sportivul şi-a tatuat “Omul Vitruvian”, unul dintre cele mai cunoscute desene ale lui Leonardo da Vinci.

Un alt tatuaj special este cel din partea stângă a abdomenului, unde Martyn Ford şi-a tatuat cinci trăsături importante ale personalităţi lui: “Revanşă, loialitate, respect, onoare, mândrie”. Pe gât, britanicul are un uriaş desen tribal, alături de care se află câţiva trandafiri, simbol al iubirii. Un citat inspiraţional a ajuns pe pielea britanicului, în zona pectorală, care spune: “Succesul nu este final, eşecul nu e fatal, curajul de a continua este ceea ce contează”.

Pe coapsă, Martyn Ford şi-a tatuat faţa unui demon, portretul unei fete şi câteva aripi de dragon, dar şi cuvântul “credinţă”. Alte trei cuvinte, din nou caracteristice pentru personalitatea britanicului, sunt aşezate pe partea interioară a bicepsului drept: “Putere, tărie, curaj”. Cu un total de 24 de tatuaje, cele mai multe desene sunt tribale, o alegere la modă pentru o astfel de pasiune.

Cum arată o săptămână de antrenamente cu Martyn Ford

Ca să ai un fizic la fel de impresionant ca al lui Martyn Ford, regula numărul 1 este să te antrenezi mereu. Britanicul are un program spartan pentru fiecare săptămână şi nu-şi permite să rateze vreo zi de sală. “Îmi plac zilele cu antrenamente dure. Ceva care te poate dărâma şi te poate scoate din sărite. Fac în jur de cinci exerciţii pentru grupele mari de muşchi şi câte două pentru cele mai mici”, explica Ford.

Astfel, Martyn Ford îşi antrenează pieptul şi bicepşii lunea, în timp ce marţea este rezervată pentru lucrul la spate. Miercuri este ziua specială a recuperării, când sportivul se odihneşte. Umerii şi tricepşii sunt lucraţi joia, în timp ce vinerea este ziua dedicată picioarelor. Pentru a fi în formă, Ford îşi mai adaugă câte două antrenamente de MMA pe săptămână. Un alt amănunt important este acela că britanicul îşi schimbă, la 4 sau 5 săptămâni, rutina de antrenament, motivul fiind acela de a-şi lua prin surprindere corpul. Practic, acesta modifică doar ordinea de execuţie, nu şi reprizele.

Dieta lui Martyn Ford: peste 7.000 de calori pe zi

Nu doar antrenamentele sunt foarte importante pentru Martyn Ford. Acesta are o dietă strictă, care îl ajută să ducă antrenamentele spartane. Ca să se menţină la standardul înalt, britanicul mănâncă aproape din oră în oră şi consumă peste 7.000 de calori pe zi, de trei ori mai mult decât o persoană normală. Doar pe mâncare, Ford cheltuie în jur de 250 de dolari pe săptămână. “Am început să acord o atenție sporită alimentației mele. Acum cântăresc și îmi monitorizez mult mai atent consumul de alimente”, declara Martyn Ford.

Mic dejun: terci de ovăz şi shake de proteine

Gustare 1: shake de proteine, pâine toast, unt de arahide

Prânz: pui, cartofi dulci, legume la abur

Al doilea prânz: somon, orez brun

Gustare 2: iaurt grecesc

Cină: friptură slabă de vită, cartofi dulci, legume la abur

Gustare 3: omletă, brânză de vaci

În plus, Martyn Ford foloseşte diferite suplimente, printre care se numără creatină, BCAA (aminoacizii esențiali cu catenă ramificată), ZMA (zinc şi magneziu), glutamină şi multivitamine. Astfel, trăgând linie, dieta britanicului este una costisitoare, care nu e la îndemâna oricui.

Ce avere are Martyn Ford

După ce a devenit cunoscut în întreaga lume, fiind urmărit de peste 3.200.000 de persoane pe Instagram, Martyn Ford a început să facă bani din contractele de publicitate, dar şi cu ajutorul rolurilor în filme. Presa din Anglia susţine că averea sportivului ar fi cifrată în jurul sumei de 3.700.000 de lire sterline. Ca actor, Ford nu a avut încă roluri mari, astfel că primeşte în jur de 30.000 de lire pentru fiecare film, suma putând să crească dacă este vorba de un serial TV.

Căsătorit de aproape 13 ani

Martyn Ford s-a căsătorit, pe 22 martie 2009, cu Sacha Stacey, însă sportivul îşi ţine viaţa de familie la distanţă de presă. Ceremonia din urmă cu aproape 13 ani a avut loc într-un cadru privat, fiind invitaţi doar cei mai buni prieteni ai cuplului. La fel ca Martyn, Sacha îşi câştigă existenţa din fitness, profesie pe care şi-a dorit-o încă de când era mică. Cuplul are doi copii: Imogen (născută pe 14 iunie 2012) şi Wynter-Ivy (născută pe 1 septembrie 2017).