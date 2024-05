Fostul atacant al Rapidului, SUFLET DE RAPIDIST cum a ratat, alături de , transferul la Sampdoria Genova, la finalul sezonului 2011-2012.

Cum au blocat Adi Popa și Concordia Chiajna plecarea antrenorului Răzvan Lucescu la Sampdoria Genova!

Rapidul se lupta la titlu în acel sezon, iar reprezentanţii italienilor au venit să îi vadă pe Lucescu şi Ioniţă în meciul de la Chiajna, cu Concordia. Echipa antrenată atunci de Laurenţiu Reghecampf s-a impus cu 1-0 graţie unui gol marcat de Adi Popa:

“A fost un moment când am ajuns la un nivel fizic şi mental foarte bun. Apoi mi-am rupt ligamentele gleznei. Au urmat 8 luni de chin, plus încă vreo trei. Un an de zile m-a chinuit şi am avut probleme cu glezna.

Ei vorbiseră să merg împrumut în Germania, în Liga 2 sau Liga 3, să am cât mai multe meciuri în picioare. În acelaşi timp, m-au sunat fraţii Becali şi mi-au zis că e o echipă în Italia, Sampdoria, care îl doreşte şi pe Răzvan Lucescu şi pe mine.

“Sampdoria s-a succit şi cu mine şi cu Răzvan Lucescu. Nici pe el nu l-au mai luat”

Dar asta peste 6 luni. Să vin la Rapid, să joc şase luni şi să plecăm împreună la Sampdoria. A urmat meciul de coşmar cu Chiajna, când ne-a dat Adi Popa gol şi ne-au bătut cu 1-0. Noi ne băteam la campionat.

Ăla a fost meciul în care cei de la Sampdoria au venit să ne vadă. Rui Duarte a luat cartonaş roşu, a fost o chinuială de meci. Eu ieşisem prin minutul 60, nici nu atinsesem mingea.

Noi, pe locul 2, Chiajna pe ultimul loc. Sampdoria s-a succit şi cu mine şi cu Răzvan Lucescu. Nici pe el nu l-au mai luat. Aşa îmi spusese domnul Becali. Se întâmplă. Cum şi o alunecare poate schimba totul.

“În 2011, fraţii Becali mişcau fotbalul românesc. Aveau tabla de şah în faţă”

Şi eu când mi-am rupt glezna, am fost singur. Am băgat o alunecare, am vrut să mă opresc, mi-a fugit piciorul stâng şi piciorul drept mi-a intrat sub mine. În 2011, fraţii Becali mişcau fotbalul românesc.

Aveau tabla de şah în faţă. Transferau jucători peste tot în campionatele puternice ale lumii”, a spus Alex Ioniţă la emisiunea SUFLET DE RAPIDIST.

