Măsura specială luată la FCSB – CFR Cluj. Cum și-a protejat Gigi Becali garanția lăsată la CSA Steaua

Concret, cei de la FCSB au depus o garanție de 750.000 de euro, bani care ar putea fi pierduți dacă Gigi Becali și oficialii celor de la FCSB nu ar respecta anumite clauze destul de stricte din contractul de închiriere al meciului cu CFR Cluj. Printre aceste clauze, oficialii echipei s-au angajat ca, sub nicio formă, să nu își mai asume identitatea celor de la Steaua București.

Măsura specială luată la FCSB – CFR Cluj

Așadar, pentru a nu exista nici cea mai mică interpretare, cei de la FCSB au ajuns să acopere inclusiv scaunele de pe banca de rezervă sau din sala de conferințe, înlocuind stema CSA Steaua cu cea FCSB. Drept dovadă, imaginea de pe banca de rezerve surprinsă de reporterii FANATIK, cu Andrea Mandorlini în prim plan.

Cu toate acestea, în plan secund se vede clar cum scaunul a fost acoperit cu o husă specială cu stema FCSB, care acoperă stema CSA Steaua. Steaua și FCSB, a fost dezvăluită chiar de către Gigi Becali, patronul celor de la FCSB. Surprinzător, Becali a acceptat această clauză tocmai pentru a nu mai întreține starea de conflict cu cei de la CSA Steaua.

”Când ajungi să lauzi normalitatea, ce te faci când rămâi la anormal. Nu se îndreaptă lucrurile, atunci așa e, certuri discuții, poate e mai bine așa. S-a discutat mult, foarte multă lume și ăia de la Peluza Sud nu-s băieți proști, au început să se împace cu ideea, și-au dat că nu se poate asta. Așa cine știe poate era incidente, așa cred că toată lumea o să fie liniștită.

Nu mai are ce incidente să fie, s-a ameliorat focul. Și-au dat seama, citeam în ziar că au schimbat nu știu cum unitatea, încadrarea stadionului. Tot în cazarmă, dar au făcut altă cazarmă, altă unitate. Asta-i treaba. Aici nu mai e vorba de ambiții, e important că a venit normalitatea, când vine normalitatea Slavă Domnului. Ce a fost, ce n-a fost, bine că s-a revenit la normal, să ne bucurăm de normal. Nu mă duc eu la meciuri, eu dacă mă duc care mai merg în Champions League, atât”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

”Nu vreau eu să fac incitare, lasă oamenii în pace, nu fac ambiții cu nimeni, vreau să-mi apăr sărăcia mea, nevoile și neamul, nu vreau să incit. Ce-mi trebuie mie, ce treabă am. Nu am nevoie, nu mai am, când eram mai tânăr încă aveam nebunii, îmi plăceau conflictele, și răzbunări, acum nu mai, am ajuns la altă înțelepciune.

Domnule, fiecare om are hiba lui, ei au hiba asta ca microbiștii, nu trebuie să le-o zgândări. Nu vreau să comentez despre ei, nu mă interesează. Am pus și în contract că nu trebuie să comentez la adresa lor. Că noi suntem, că dregem, să criticăm, să denigrăm CSA, să nu vorbim urât, să nu zicem că noi suntem Steaua, să nu incităm. Eu cred că stadionul va fi plin, sunt și eu curios, nu mă duc acum ca să nu incit, e foarte frumos stadionul, sunt și eu curios. Eu cred că va fi plin stadionul, 30.000. Acolo FCSB-iștii, acolo sunt FCSB-iștii”, a completat patronul celor de FCSB.

Deși după meciul cu Dinamo cei de la FCSB au pierdut o mare bătălie cu CSA Steaua, intervenția premierului Marcel Ciolacu a fost decisivă pentru a trimite echipa lui Gigi Becali pe stadionul Ghencea. ”Nu arde niciun stadion Steaua! Trebuie să înțelegem foarte bine: bazele sportive sunt ale statului român, ele sunt pentru sport. Nu trebuie să ținem cont de alte lucruri și să nu lăsăm anumiți sportivi să joace pe aceste baze, care sunt ale statului român.

Cum și eu sunt vremelnic prim-ministru, și aceste baze se dau în administrarea anumitor instituții. Instituțiile respective trebuie să se ridice la nivelul așteptărilor sportivilor. Înțeleg foarte bine că se pot face și concerte pe stadioane, dar atunci când nu există competiții, când nu există solicitări de sportivi, când nu se deteriorează gazonul înaintea unei competiții. Cred că am fost suficient de clar. Când tu n-ai nicio performanță sportivă și te implici să strici lucruri, din ambiții personale, vă anunț că nu voi permite nimănui să facă acest lucru, nu doar domnului Talpan. Oamenii de sport au dreptul să vorbească”, declara Marcel Ciolacu după meciul FCSB – Dinamo.

