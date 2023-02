Maurice Munteanu, reacție dură legată de excesul de corectitudine politică: ”Mă deranjează foarte tare extremismul”

Maurice Munteanu a încins spiritele în mediul online cu un comentariu vizavi de modelele oversize pe care anumite case de modă le promovează tot mai des.

Maurice Munteanu, dur cu cei care promovează obezitatea

că obezitatea nu trebuie afișată ca pe ceva cool, pentru că este o problemă de sănătate. Fashionistul a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, pe această temă, abordând și o serie de alte subiecte. ne-a vorbit despre nemulțumirile sale de zi cu zi, a oferit și un sfat prețios din punct de vedere stilistic persoanelor care vor să devină celebre, dar și despre condiția unei persoane gay în România lui 2023.

ADVERTISEMENT

Am văzut mesajul tău legat de modelele oversize și vreau să-mi spui dacă ar putea fi interpretat ca un mesaj discriminatoriu. Nu crezi că poate fi un mesaj de excluziune?

– Unii s-ar putea să spună orice și în permanență s-ar putea să apară altcineva care să spună altceva. În permanență va apărea cineva, pentru că lumea o ia personal. Așa cum a fost și cu manelele, așa cum a fost și cu obezitatea, care nu, nu este un simptom, cum eronat s-a exprimat o domnișoară. Este o boală! Asta nu o spun eu, o spun medicii, manualele de medicină.

ADVERTISEMENT

„Nu este ok să plecăm de la premiza că de la 15, 16 ani e ok să avem 200 de kilograme”

Crezi că niciodată nu ar avea ce căuta femeile mai plinuțe pe un podium?

– Problema mea nu este legată de faptul că, cineva, într-un show, și am explicat foarte bine chestia asta… Nu s-a vrut să se înțeleagă. Problema e că toată treaba asta, la fel cum ani buni a fost promovată anorexia, devine o normă. Ce am spus eu e că nu e ok ca generații întregi de adolescente, obeze, care au probleme grave de sănătate trebuie să plece de la premiza că este ok doar pentru că văd că în campanii se promovează chestia asta. Tot așa, altcineva a făcut o remarcă destul de idioată și anume că acești oameni trebuie să vadă că nu sunt singuri și că sunt înțeleși și acceptați. Ce tâmpenie!

Eu toată viața mea am avut prietene supraponderale și niciodată nu s-au plâns că nu sunt acceptate. Nu despre asta este vorba. E vorba de faptul că nu sunt de acord cu nimic care duce către extremă. Așa cum ani întregi, și domnișoarele ar fi bine să se informeze înainte, am fost împotriva anorexiei și nu pierdeam nicio ocazie în care să spun chestia asta, acum am simțit nevoia să spun că, da, obezitatea este o boală, da, este un factor major de risc și de moarte prematură. Nu este ok să plecăm de la premiza că de la 15, 16 ani e ok să avem 200 de kilograme. It is not ok!

ADVERTISEMENT

Maurice s-a adaptat repede cu munca în televiziune: „Nu te învață nimeni”

Cum a fost pentru tine trecerea de la fashion editor al revistei Elle la prezența pe sticlă?

– Pentru mine lumea asta nu a reprezentat ceva nou. „Bravo, ai stil” nu a fost primul meu mare proiect. Când eram mic eu am fost în radio, am prezentat la Radio România, eram foarte mic, nu știu, aveam 6-7 ani, o emisiune despre descoperiri științifice. În permanență am jonglat, dacă vrei, pe mai multe planuri. Nu consider că a fost o trecere. Cred că, pur și simplu, sunt oameni care pot să facă televiziune și oameni care, oricât de mult ar încerca, nu pot să facă televiziune. E atât de simplu. Nu te învață nimeni nici să faci televiziune, nici să scrii, nici să joci.

Sfaturi pentru vedete: „Atunci apare nesiguranța”

Care e cea mai mare provocare stilistică pentru o persoană care e celebră sau vrea să fie cunoscută? Ce trebuie să facă pentru a nu greși?

ADVERTISEMENT

– Să nu fie ridicolă! Să poarte chestii care i se potrivesc. Când spun ridicol la asta mă refer, pentru că văd oameni care apelează la tot felul de tertipuri stilistice sau urmează orbește un trend fără să îl înțeleagă, fără să-l filtreze absolut deloc prin nicio emoție personală. Și atunci, lucrurile astea se văd și ar trebuie cumva mai bine temperate anumite apariții din punct de vedere stilistic. Faptul că tu îmbrățișezi un anumit trend cu care nu ai nicio legătură se transformă în altceva. Atunci apare nesiguranța, foarte multe dintre alegerile tale nu duc neapărat către o zonă de confort și echilibru.

ADVERTISEMENT

Deci, până la urmă, nu e vorba doar despre haine…

– Da, sigur, nu e vorba doar despre haine, e mai mult un pic. Sigur de la haine pleacă, de la primul impact, de la o imagine pe care o vezi prima oară. De aia am fost tot timpul împotriva unor trenduri cu care nu ai nicio legătură, indiferent dacă se poartă sau nu. Asta e prima chestiune de care trebuie să ținem cont pentru un styling echilibrat, un look echilibrat.

„Mă deranjează foarte tare falsa stângă românească, dreapta extremă”

Ca persoană fizică, ce te deranjează cel mai mult la lumea din jurul tău?

– Ipocrizia! Asta mă doare cel mai mult la ora actuală.

Cât de des te lovești de ipocrizie?

– Zilnic! Ipocrizia. Mă deranjează foarte tare extremismul de orice natură. Mă deranjează foarte tare falsa stângă românească, dreapta extremă, mă deranjează faptul că majoritatea oamenilor care vorbesc despre Marx și marxism nu l-au citit nici măcar într-o memă. Toate chestiile astea devin vomitive, devin ridicole. Ca să te ferești, e bine să ignori și să faci lucrurile care îți fac plăcere, care te împlinesc pe tine și doar pe tine. Când începi sau vrei să faci o schimbare, chestia asta se va întoarce, culmea, paradoxal, împotriva ta. Oamenii nu sunt, de fapt, neapărat ok cu schimbările decât pe un termen scurt. Cum spunea o fostă prietenă, care nu mai e printre noi, profesoară de germană, prietena bunicii mele, eroii mor primii!

Sunt mai toleranți românii cu homosexualii? Ce crede juratul de la Bravo, ai stil: „Lucrurile s-au schimbat radical, cel puțin față de momente din adolescența mea”

Care crezi tu că e condiția unei persoane gay la ora actuală în România? Vezi o schimbare privind toleranța față de comunitatea LGBT?

– Consider că lucrurile astea s-au schimbat radical, cel puțin față de momente din adolescența mea. Chiar am vorbit recent cu mai mulți cetățeni despre acest subiect. Eu am început să aud din ce în ce mai puțin de oameni care au fost, nu știu, discriminați… Sau care au fost dați afară dintr-un loc sau au fost defavorizați pe tema orientării sexuale. Eu nu mai sunt la curent cu chestiuni flagrante de genul ăsta. Nu spun că nu se întâmplă. Spun doar că eu am început să aud din ce în ce mai puțin despre aceste lucruri spre deloc, ori ăsta e un lucru pozitiv!

Ai așteptări de la viață? Îți dorești ceva de la acest an?

– Nu am așteptări în general. Am așteptări doar de la mine, dar nu am așteptări de la an, de la ani sau de la oameni. Mi-aș dori foarte tare să reușesc să rămân o persoană echilibrată, pentru că mi-am dat seama că doar din echilibru se pot naște chestii pozitive nu din extremă și nu din extremism.

Recomandările lui Maurice: branduri de haine, o carte și un film

Vreau să ne faci câteva recomandări sau să ne spui niște preferințe personale. În primul rând, care sunt casele tale de modă preferate sau designeri internaționali la care ar trebui să fim mai atenți?

– Sigur, îmi place Lemaire, pot să recomand și Jil Sander, Margaret Howell. Aceste case de modă mi-au atras atenția, sunt branduri pe care le port și care o să-mi provoace, sper, o infinită plăcere și în continuare. Ah, să nu uităm de The Row!

O carte preferată?

– „Idiotul” de Dostoievski este cartea mea preferată, deși nu-mi place să spun, să fac topuri, dar am încercat să mă gândesc și m-am gândit intens la treaba asta și dacă ar fi să rămân cu o singură carte ar fi aceasta.

Și un film…

– Aici e mai complicat pentru că sunt foarte multe zone cinematografice care mă reprezintă. Hai să spunem… „Gară pentru doi” (n.r.: film apărut în 1983, în regia lui Eldar Ryazanov).