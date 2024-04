Țara în care a vrut să se mute Paula Seling: “Să știe toată lumea de unde vin, tradițiile din zona mea”

Paula Seling este fără doar și poate unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România și, nu în ultimul rând, printre cei mai talentați. La un moment dat, s-a gândit să se mute peste hotare, în speranța că vocea sa va fi mai apreciată și recunoscută la nivel internațional. Ceva a făcut-o să dea înapoi, însă?

Pentru ce țară a vrut Paula Seling să părăsească România

, dar s-a făcut remarcată la nivel național odată cu participarea, în 1997, la Festivalul Mamaia, pe care l-a și câștigat. De atunci, au apărut concerte și numeroase oportunități.

ADVERTISEMENT

Ne aducem aminte, totodată, și că Paula Seling a participat la Eurovision, de două ori, alături de Ovi. S-a întâmplat în 2010, cu piesa ”Playing with fire”, datorită căreia s-au clasat pe locul al III-ea, și în 2014 cu piesa ”Miracle”, prin prisma căreia au obținut locul 12.

Paula Seling putea avea o carieră în Franța

Paula Seling a demonstrat, așadar, până la cei 45 de ani că . În 2003 i s-a ivit ocazia de a pleca în Franța și de a se stabili aici. Însă, gândul că va trebui să-și lase departe familia și locurile frumoase în care a crescut a făcut-o să renunțe.

ADVERTISEMENT

Cântăreața se declară mândră de țara în care s-a născut și și-ar dori să facă renumită muzica românească și peste hotare. Asta pentru a-i descoperi lumea rădăcinile și tradițiile de aici. Artista este originară dintr-o zonă cu multe peisaje pitorești, Baia Mare.

”Da, am vrut, în 2003, să plec în Franța, însă nu am putut să las în urmă familia și locurile unde crescut. Sunt mândră de originea mea și vreau, dacă reușesc, să duc muzica românească peste hotare, să știe țoată lumea de unde vin, unde am copilărit, tradițiile din zona mea”, a mărturisit Paula Seling pentru

ADVERTISEMENT

Întrebată despre sacrificiile făcute pe parcursul celor peste două decenii în industria muzicală, Paula Seling nu crede că a sacrificat ceva anume, dar este convinsă că a investit în munca sa, în locul unor ieșiri cu prietenii sau unei relaxări depline.

”Eu nu le privesc ca sacrificii, ci mai degrabă ca muncă investită. Timp de studiu, dăruire, lipsa unei vieți sociale, dar toate acestea merită. Lumina și bucuria scenei sunt suficiente pentru orice modificare în stilul de viață. Dacă acesta este un preț pus pe timpul meu, atunci îl plătesc cu inima deschisă”, a mai precizat Paula Seling.