Medicul Octavian Jurma: “A fost transmisă o idee periculoasă că vom avea un val patru mai ușor decât Marea Britanie

Medicul Jurma a explicat marți, printr-o postare pe Facebook, că

Fostul Ministru al Sănătății a transmis la finalul lunii iulie că

Octavian Jurma: “S-a transmis ideea periculoasă că vom avea un val patru ușor”

Fac o serie de rapoarte pe care le trimit regulat, sunt ceva mai tehnice decât cele pe care le public pe pagina mea publică, sunt trimise gratuit unor oficialități locale sau centrale, inclusiv Ministerului Sănătății sau Ministerului Educației, ei le pot lua în calcul sau nu, nu știu ce se întâmplă cu ele.

Le-am transmis tot ce apare pe pagina mea, prognoza numărului de cazuri pe termen scurt și termen lung, situația curentă, o sinteză zilnică/săptămânală/lunară, pentru a se putea lua decizii rapide și informate.

În perioada în care era domnul Vlad Voiculescu ministru am fost inclusiv consilier, după aceea ele au mers unidirecțional.

În mod normal nu este nevoie de un feedback la ele, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației au acces la date mult mai puternice decât am eu, la date de la Institutul National de Sănătate Publică, de la Institutul Național de Statistică, acești oameni pot confirma sau nu prognoza mea.

În luna august când doamna Mihăilă a prognozat maximum 1.500 de cazuri și maximum 4.000 de internări, atunci am început să mă impacientez, era transmisă o idee că vom avea un val patru mai ușor decât în Marea Britanie, la o populație mult mai puțin vaccinată.

Ideea această a fost un mesaj foarte periculos transmis oamenilor care își planifică anumite activități toamna, mai ales anumite industrii care au planificat evenimente.

Tehnic, avem o așteptare ca vârful să fie la mijlocul lunii octombrie, cam așa arăta prognoza, deci, ne-am aștepta la un platou. S-ar putea ca în această săptămână să vedem vârful sau începutul unui platou.

Inhibarea numărului de teste prin extragerea testului din certificatul verde a fost revoltătoare și avem o scădere mare pe testele RT-PCR.

Această scădere a tras în jos și numărul de cazuri confirmate. Când s-a introdus certificatul verde, vedem o creștere semnificativă a numărului de teste private, deci și-au dat seama că acea decizie a stimulat testarea.

Faptul că noi avem 15.000 de cazuri sau 20.000 de cazuri este irelevant, atâta timp cât sistemul sanitar românesc este în colaps de la 6.000 de cazuri.

Dacă acum am intra în lockdown, ar mai dura două săptămâni până să vedem o scădere a cazurilor din spitale. Tot ceea ce facem astăzi este ca să obținem rezultate peste două săptămâni.

Dacă nu am luat măsuri la 3 la mie, am avut garanția că vom ajunge la 6 la mie. Dacă nici la 6 la mie nu am luat decizii, am relaxat anumite lucruri, era o garanție că vom ajunge la 12 la mie.

Lockdown-ul protejează joburile și școala, asta nu ni se spune, ni se spun lucrurile ca și cum toată lumea ar lucra în industria de divertisment. Sunt sigur că dintre acești 440 de adulți care au murit au lăsat familii cu copii orfani.

Problema nu este în spitale, pandemia acolo se termină, ea trebuie oprită înainte de a ajunge în spital. Am carantinat spitalele, am închis secții întregi pentru a elibera câteva paturi de terapie intensivă.

Nu vrem să oprim circulația celor care vor să se distreze în weekend, dar le interzicem medicilor să plece în concedii, îi punem pe ei să deconteze toate costurile. Își vor căuta alt loc de muncă după această perioadă”, a declarat Octavian Jurma.