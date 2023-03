Mesajul lui Cătălin Bordea după ce a câștigat America Express cu Nelu Cortea: „Au râs și plâns alături de noi”

Mesajul lui Cătălin Bordea după ce a câștigat America Express. Ce a spus comediantul după ce a obținut premiul cu Nelu Cortea.

Cătălin Bordea a avut un mesaj după ce a câștigat emisiunea America Express alături de colegul său, Nelu Cortea. Comediantul a spus că nu a câștigat numai marele premiu în valoare de 30000 de euro, ci și un frate.

Cătălin Bordea a făcut o lista lucrurilor pozitive pe care le-au obținut ca urmare a participării la emisiunea de la Antena 1. Acesta a spus că a obținut mai multă încredere în el după emisiune, dar și mult respect din partea celor de acasă.

„Am câștigat răbdare, am câștigat un frate, am câștigat amintiri fantastice, am câștigat mai multă încredere în mine, am câștigat respectul oamenilor pe care îi iubesc și cel mai important, multe mesaje de la telespectatori care au râs și au plâns alături de noi. VIVA Congo Grand la toată lumea!!!’, a scris Cătălin Bordea pe pagină lui de Instagram.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au câștigat premiul America Express

de la emisiunea America Express. Aceștia au avut o luptă foarte strânsă cu competitoarele lor, Andreea Bălan și Andreea Antonescu.

Aceștia au fost cot la cot în lupta pentru a obține marele premiu, dar până la urmă cei doi comedianți au reușit să ajungă primii în fața Irinei Fodor.

Inclusiv adversarele lor au mărturisit că se bucură pentru și că și-au dorit să lupte alături de cei mai buni și să fie o luptă corectă.

“Îţi vine să plângi, să mulţumeşti, să iei în braţe. M-am uitat la ăsta (n.r. Cortea)… Este incredibilă senzaţia, este ceva unic”, a povestit Cătălin Bordea.

“Eram doi nebuni care nu înţeleg ce se întâmplă. N-am muncit pentru ceva atât de mult în viaţa mea. A fost o aventură şi un carusel… Nu se compară cu absolut nimic!”, a adăugat Nelu Cortea.