Messi, Haaland și De Bruyne, nominalizați de UEFA la titlul de „jucătorul anului”

Ceremonia de decernare a premiilor UEFA va avea loc pe 31 august, la Monaco. Atunci vom afla cine este jucătorul sezonului 2022-2023. În top 3 au rămas Messi, Haaland și De Bruyne. Cei trei au avut un sezon fotbalistic de excepție, cu multe trofee și performanțe individuale.

Messi, Haaland și De Bruyne, nominalizați la UEFA Best Player of the Year

, Haaland și De Bruyne la Manchester City. Argentinianul a câștigat Cupa Mondială cu Argentina Titlul și Supercupa cu PSG. Haaland și De Bruyne au câștigat Champions League, Premier League și FA Cup. Din cauza accidentării belgianul nu a fost în lotul cetățenilor pentru a ridica alături de Erling și Supercupa Europei. În schimb, norvegianul a mai câștigat și trofeul de cel mai bun marcator din Premier League, dar și din Champions League.

Cam așa arată lista de performanțe a celor trei finaliști în lupta pentru cel mai bun jucător al anului, oferit de UEFA. A existat o listă cu 10 nume, unde participanții la vot au ales câte 3 nume. Fotbaliștii au fost aleși în urma preferințelor pe care le-au avut antrenorii echipelor care au evoluat sezonul trecut în Champions League, Europa League și Conference League, selecționerii celor 55 de țări afiliate UEFA și mai mulți jurnaliști europeni.

Din lista cu cei mai buni fotbaliști din sezonul trecut făceau parte și următorii: Gundogan și Rodri de la Manchester City, Mbappe de la PSG, croații Modric și Brozovic de la Real Madrid și Inter, Declan Rice de la West Ham, Mac Allister de la Brighton și Jesus Navas de la Sevilla.

Cei mai buni antrenori din sezonul trecut

Cei de la UEFA vor acorda și premiul pentru cel mai bun antrenor. Primele 3 nominalizări sunt Pep Guardiola, Simone Inzaghi și Luciano Spalletti. Catalanul a câștigat treble-ul și Supercupa Europei cu Manchester City, Inzaghi a fost finalist cu Inter, iar Spalletti a câștigat Seria A cu Napoli, echipă care nu mai câștigase Scudetto de peste 30 de ani, iar ultima dată napoletanii l-au avut în lot pe Maradona.

În lista care completa cele 10 nume, se aflau și Roberto de Zerbi – Brighton, Mikel Arteta – Arsenal, Zlatko Dalic – Selecționerul Croației, Jose Luis Mendilibar – Sevilla, Didier Deschamps – Franța, David Moyes – West Ham și Frank Haise – Lens.

O nouă reușită pentru Manchester City, condusă de Pep Guardiola

După cele trei trofee cucerite în sezonul trecut, Acest lucru nu este singura premieră a acestui eveniment. Pep Guardiola a devenit primul antrenor din istorie care a câștigat trofeul cu 3 echipe diferite. Tehnicianul a reușit acest lucru cu Barcelona, Bayern și Manchester City. Spaniolul l-a egalat pe Carlo Ancelotti la numărul de Supercupe ale Europei câștigate, și anume 4.

Căpitanul cetățenilor, Kyle Walker: “Nu-mi place să dezamăgesc oamenii”

Manchester City a câștigat la penalty Supercupa Europei. La finalul duelului cu Sevilla, Kyle Walker a oferit un scurt interviu pentru TNT Sports, potrivit celor de la . Căpitanul cetățenilor a fost foarte bucuros de performanța formației antrenate de Pep Guardiola.

“Avea să fie întotdeauna un meci greu la începutul sezonului. Jucătorii au făcut o performanță bună. Simt că jucătorii trebuie să fie mai clinici în fața porții, dar ne-am făcut treaba și am făcut ceea ce trebuia, am câștigat Supercupa.

Oricine a jucat cu mine știe că nu-mi place să bat penalty-uri. Nu-mi place să dezamăgesc oamenii dacă ratez. Pep Guardiola m-a pus cu numărul 5 (n.r. pe lista executanților de la 11 metri), a trebuit, pentru că sunt căpitan și pentru conducere. Din fericire, a intrat și a fost cel câștigător.

Așa fac echipele bune. Valorifică greșelile celeilalte echipe. Am mers pe ele. Am ajuns acolo. Principalul lucru a fost să venim aici, în aceste condiții grele. Să vin aici cu această cupă pentru care am muncit atât de mult și să câștigăm. Să o pun în dulapul de trofee pentru Manchester City este un sentiment fantastic”, a spus Kyle Walker după câștigarea Supercupei.