Primele reacții din tabăra lui Manchester City după câștigarea Supercupei Europei: „Un sentiment fantastic”

După cele trei trofee cucerite în sezonul trecut, , însă nu este singura premieră a acestui eveniment. Pep Guardiola a devenit primul antrenor din istorie care a câștigat trofeul cu 3 echipe diferite, Barcelona, Bayern și Manchester City. Spaniolul l-a egalat pe Carlo Ancelotti la numărul de Supercupe ale Europei câștigate, și anume 4.

Kyle Walker după triumful lui Manchester City în Supercupa Europei: „Nu-mi place să dezamăgesc oamenii”

acest ultim trofeu important din acest sezon. La finalul duelului cu Sevilla, Kyle Walker a oferit un scurt interviu pentru TNT Sports, potrivit celor de la . Căpitanul cetățenilor a fost foarte fericit de realizarea echipei antrenate de Pep Guardiola, dar și obosit după toată munca depusă în ultimul sezon.

“Avea să fie întotdeauna un meci greu la începutul sezonului. Jucătorii au făcut o performanță bună. Simt că jucătorii trebuie să fie mai clinici în fața porții, dar ne-am făcut treaba și am făcut ceea ce trebuia, am câștigat Supercupa.

Oricine a jucat cu mine știe că nu-mi place să bat penalty-uri. Nu-mi place să dezamăgesc oamenii dacă ratez. Pep Guardiola m-a pus cu numărul 5 (n.r. pe lista executanților de la 11 metri), a trebuit, pentru că sunt căpitan și pentru conducere. Din fericire, a intrat și a fost cel câștigător.

Așa fac echipele bune. Valorifică greșelile celeilalte echipe. Am mers pe ele. Am ajuns acolo. Principalul lucru a fost să venim aici, în aceste condiții grele. Să vin aici cu această cupă pentru care am muncit atât de mult și să câștigăm. Să o pun în dulapul de trofee pentru Manchester City este un sentiment fantastic”, a declarat Kyle Walker după victoria contra celor de la Sevilla.

Căpitanul lui Manchester City despre marcatorul golului egalizator

Kyle Walker a vorbit și despre Cole Palmer, jucătorul lui Manchester City care a marcat golul egalizator: “Acest tip este incredibil. Are jucători buni de la care să învețe și este sub cel mai bun manager din lume. Trebuie să continue și să fie cu picioarele pe pământ, ceea ce face foarte bine și continuă să marcheze. Dacă continuă să se îmbunătățească și să mă asculte în spatele lui, va fi bine.”

Și Cole Palmer a oferit câteva declarații la finalul victoriei contre celor de la Sevilla: “În mod evident, a pierde la penalty-uri [în Community Shield] nu este niciodată frumos. Să vii aici și să câștigi Supercupa este minunat lucru. Este cel mai bun? Nu încă. E la începutul sezonului. Trebuie doar să începem de aici.”

Jack Grealish: „Pep Guardiola ne-a spus că își dorește acest trofeu”

“A fost de necrezut. Managerul ne-a spus atât de clar înainte de meci cât de mult își dorește acest trofeu. Oricum vrei să câștigi totul, dar asta ne-a dat mai mult un impuls, a fost un sentiment genial.

În ultimii 10 sau 15 ani, acest club a avut atât de mult succes, a câștigat atât de multe: Premier League, FA Cup, Carabao Cup. Am așteptat asta. Să adaug încă unul la colecție. Acesta este motivul pentru care am venit aici, să fac asta.

A fost atât de cald și umed. Ne-au oferit un meci greu, fair play, sunt o echipă bună (n.r despre Sevilla). A fost important să intrăm la pauză, să primim câteva cuvinte de la manager. Am schimbat câteva lucruri. O noapte bună pe tot parcursul.”, a declarat Jack Grealish.

“Asta este ceea ce trebuie să faci ca tânăr. Am fost în acea poziție la Villa. Trebuie să performezi când ai ocazia și el a făcut asta. Este un copil atât de drăguț, sunt atât de fericit pentru el. Vom merge acasă în seara asta. Avem un alt meci în trei zile. Direct la recuperare și apoi înapoi în Premier League.”, a mai spus englezul despre Cole Palmer.

După victoria importantă a formației lui Pep Guardiola, fostul căpitan al lui Manchester City, Ilkay Gundogan a transmis un mesaj către foștii săi colegi: “Încântat să-i văd pe băieți sărbătorind din nou. Felicitări Man City!”