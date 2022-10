Meteorologii au schimbat prognoza meteo pentru iarnă. Se aşteaptă temperaturi de minus 20 de grade şi cod roşu

Meteorologii au transmis cum va fi vremea în această iarnă. Românii trebuie să se aștepte la temperaturi foarte scăzute, de până la -20 de grade Celsius.

Cum va fi vremea la iarnă. Anunțul meteorologilor

vor fi însoțite de viscol și de avertizări de coduri portocalii sau chiar roșii, în anumite situații severe. Nu vor lipisi nici episoadele cu vreme caldă, de peste 15 grade.

”Este foarte devreme sa vorbim despre ce ne asteapta, putem face anumite detalii, sa ne aducem aminte ce inseamna o iarna, ger temperaturi care noptile pot coborî spre -20 de grade poate mai jos, dar nu sunt excluse si episoade cu vreme calda, valori peste 15 grade.

Momentan, cele mai timpurii semnale despre regimul temperaturilor arată că vom putea avea o iarna apropiata normelor, dar niciodata nu trebuie sa excludem aparitia fenomenelor severe pe un interval scurt de timp.

Pana acum, furtunile au fost asociate fenomenelor de vară, dar sezonul de iarna poate aduce si el episoade cu vant mai intens, episoade de viscol.

Asa cum am vazut si anul trecut cand fenomenele sunt severe si avertizarile sunt adecvate, si in sezonul rece este posibil sa apara avertizari de cod portcolaciu si rosu in situatiile severe”, a explicat Florinela Georgescu, meteorolog, la

Starea vremii din această iarnă, la nivel european

De asemenea, se vor înregistra în părțile din nord, nord-est, nord-vest și centru. Tot aici vor fi și valori mai ridicate decât normalul sezonului.

De fapt, o iarnă mai caldă decât în mod obișnuit va fi în nord-estul Europei, situația fiind influențată de ”La Nina”, un fenomen oceanic și atmosferic.

Între timp, un vortex polar își face acum simțită prezența în stratosferă, peste Polul Nord. El va face ca și în acest an să nu mai ningă la fel de mult, ca în iernile de odinioară.