Metroul din Cluj a rămas înţepenit încă de la pornire. Licitația a fost contestată

Pierzătorii se plâng că firma câștigătoare a licitației a făcut o ofertă cu 200 de milioane de euro mai mare decât restul competitorilor, însă Primăria spune că a luat în considerare multe alte aspecte, nu doar finanțele.

Metroul din Cluj s-a ales cu licitația blocată

a câștigat dreptul de a construi metroul din Cluj-Napoca, varianta lui finală și mai scurtă. În această perioadă pierzătorii și-au pregătit contestațiile, care acum vor fi judecate.

Primăria Cluj insistă asupra faptului că alegerea s-a făcut respectând normele tehnice, nu neapărat prețul final al construcției. Contestația va fi judecată peste 20 de zile, iar tot procesul poate fi reluat dacă cei care au depus contestație au dreptate, conform

și de alți sceptici, care cred că e imposibil ca metroul să sa facă în doar 3 ani, fiind vorba de un proiect care va da orașul peste cap și care inițial trebuia să dureze zeci de ani.

Asocierea Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.- Gülermak Spólka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia-Alstom Transport S.A. – Arcada Company S.A e câștigătoarea licitației pentru metroul din Cluj și va avea la dispoziție 96 de luni pentru a finaliza proiectul.

Cu toate acestea, pierzătorii licitației ”proiectare și execuție lucrări de infrastructură (structură de rezistență, cale de rulare, finisaje, sisteme de instalații), automatizare trafic, racordare alimentare cu energie electrică aferente obiectivului de investiție Magistrala I de metrou Cluj” vor aștepta un nou verdict în cel mult 20 de zile.

Firma câștigătoare a licitației pentru metroul din Cluj mai are în portofoliu metroul din Varșovia dar și linia de metrou din Dubai. Metroul din Cluj ar trebui să aibă 19 stații, 5 în Florești și 14 în Cluj-Napoca. Trenurile vor circula la 90 de secunde și vor avea o capacitate de a transporta 165.000 de pasageri zilnic.

Până atunci, de menționat că firma Dogus-Tefken Insaat e cea care a depus contestația, care e acum pe masa Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Așadar, întregul proces va fi dat peste cap cu o lună de zile, în condițiile în care metroul trebuie construit contra-cronometru.

”În 10 martie a fost contestată Comunicarea privind rezultatul procedurii de către Asocierea S.C. DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. – S.C. TEKFEN INSAAT VE TESISAT A.S. Termenul de judecare al CNSC este, conform prevederilor art. 24, alin. (1) din Legea nr. 101/2016 de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziției. Acest termen poate fi prelungit cu 10 zile. Comisia de evaluare nu cunoaște valoarea ofertei Asocierii S.C. DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. – S.C. TEKFEN INSAAT VE TESISAT A.S. deoarece, conform SEAP, după acordarea calificativului de neconformitate din punct de vedere tehnic, acest ofertant nu a mai intrat in etapa de evaluare financiară, astfel că oferta financiară nu a putut fi vizualizată”, informează reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca. Așadar, contestatarul a fost respins din start pentru că nu se încadra la această licitație.