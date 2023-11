“Mi-a zis Vio că e gata”. Anunțul cu care Oana Lis și-a surprins prietenii

Oana Lis, noi detalii despre Viorel Lis, a cărui stare de sănătate este șubredă în ultima vreme. Ce a scris pe rețelele de socializare, unde este foarte activă. Și-a surprins fanii prin ceea ce a postat de curând. Oana Lis a făcut referire la bani.

Oana Lis, noi detalii despre Viorel Lis

Când nu apare la televizor sau la vreun eveniment monden, Oana Lis este foarte activă în mediul online. Pe pagina sa de facebook își menține la curent fanii cu ceea ce se mai întâmplă nou în viața sa și a lui Viorel Lis, care stă mai mult imobilizat la pat, din cauza că se deplasează cu dificultate.

și cu toate că îi este greu, inclusiv financiar, Oana Lis și-a păstrat simțul umorului. Își amuză adesea prietenii virtuali cu diferite postări. Așa s-a întâmplat și de curând, dezvăluind ce propunere a avut fostul edil pentru ea.

”Mi-a zis Vio că gata, de azi mănânc de 10 lei pe zi!!! Ce recomandați? Ori mai caut încă 9 pensionari care să-mi dea fiecare câte 10 lei… ori mă conformez și caut produse… să mă încadrez… dar nu știu ce și unde.”, a scris Oana Lis pe contul ei de

Care mai este starea de sănătate a lui Viorel Lis

Ultimele săptămâni au fost agitate pentru Oana și Viorel Lis. Fostul edil al Capitalei a fost internat din nou în spital, iar Oana Lis nu și-a dorit să-l lase singur. Drept urmare, s-a internat și ea la rândul său, pentru a fi alături de el. În spațiul public , dar vedeta a negat informația cu vehemență.

”Nu l-am dus pe Viorel la azil! Este o mare minciună care se vehiculează în aceste zile. Eu îl îngrijesc, acasă. Nu s-a întâmplat nimic grav! Viorel este tot în aceeași stare! Totul e ok, e cum era.

Are niște boli cronice care s-au agravat, în ultimul timp. Stă mai mult în pat. Are des episoade depresive, dar e normal să se simtă așa la bolile lui. E și vârsta înaintată! Vio nu mai iese de mult din casă. Nu pot să-l mai scot deloc afară. Eu mă lupt cu el, îl îngrijesc, sunt asistenta lui medicală”, a explicat Oana Lis situația soțului său, într-un interviu pentru Click.ro

Starea de sănătate a lui Viorel Lis s-a înrăutățit din 2018, de când a suferit un accident vascular cerebral. Anul trecut, soțul Oanei Lis s-a mai confruntat și cu un preinfarct. În prezent, se deplasează cu ajutorul unui scaun rulant și nu mai poate ieși din casă.

Oana Lis, diagnosticată cu cancer

Viorel Lis suferă de semiparează la membrele inferioare și de diabet. De altfel, Oana Lis a trecut și ea printr-un moment de cumpănă cu sănătatea. În luna martie a fost diagnosticată cu o formă de cancer de piele și a avut nevoie de intervenție chirurgicală.

”Aveam o pată de doi ani. Am mai fost la control cu ea și am văzut că s-a mărit, deși m-am dat cu creme. Ea nu a dipărut, dar într-un fel mă și obișnuisem cu ea, eu fiind cu pielea albă, cu pistrui. Mi s-a părut ceva ciudat și am mers la spital și mi s-a spus că este carcinom și că este periculos. Este un carcinom malign. Am vorbit doar cu câteva persoane. Atunci când am o problemă mă concentrez foarte mult pe soluții”, a spus Oana Lis în emisiunea ”La Măruță”.