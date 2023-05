Microbuz cu români, implicat într-un grav accident în Ungaria. Bilanţul e de cel puţin un mort şi trei răniţi

Pe autostrada M3 din Ungaria, între Füzesabony și Szihalom, a avut loc luni un grav accident în care a fost implicat un microbuz înmatriculat în Satu Mare. Un bărbat în vârstă de 66 de ani, pasager în vehicul, a murit pe loc după ce a fost aruncat în afara mașinii. În urma impactului, alte trei persoane au fost rănite, una dintre ele aflându-se în stare gravă.

Accident mortal în Ungaria

Accidentul mortal s-a produs luni, 29 mai, în jurul orei 11.30. Potrivit presei din Ungaria, microbuzul de transport persoane se îndrepta spre Nyíregyháza și a suferit o defecțiune la una dintre anvelope. Șoferul a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina în șanț. Unul dintre pasageri, un bărbat de 66 de ani, a murit în urma impactului, fiind proiectat prin parbriz în afara vehiculului.

Conform informațiilor oferite de autoritățile ungare, alte trei persoane au fost rănite, una dintre ele aflându-se în stare gravă. În sprijinul acestora, a fost solicitat un elicopter medical.

Două camioane românești s-au ciocnit în Ungaria

Nu e prima dată când . Acum două luni, pe autostrada M4 din Ungaria, a avut loc un accident tragic în care două camioane românești s-au ciocnit violent la kilometrul 31, pe sensul spre Szolnok, în zona orașului Üllő. Impactul devastator a provocat decesul unuia dintre șoferi, care a fost strivit în cabină.

Potrivit poliției maghiare, cele două camioane s-au ciocnit la kilometrul 31 al autostrăzii M4, pe sensul spre Szolnok, iar unul dintre șoferi a murit pe loc. În urma impactului, bărbatul a rămas prins între fiare, iar pompierii au intervenit pentru a-l elibera pe șofer din cabina strivită. La locul incidentului au fost mobilizate mai multe ambulanțe și un elicopter de salvare. Din păcate, din cauza rănilor grave suferite, echipajele de prim-ajutor nu au putut să-i salveze viața.

Încă doi români au pierit în Bulgaria

Încă doi români au pierit după o coliziune frontală în timp ce șoferul efectua o manevră de depășire. Evenimentul rutier s-a produs pe drumul Ruse-Byala, în apropierea intersecției spre Dve mogili.

Un autoturism Toyota, înregistrat în România, se deplasa în direcția Byala. Șoferul a efectuat o depășire într-un tronson interzis și a intrat în coliziune frontală cu un Volvo românesc condus de un șofer în vârstă de 52 de ani.

În urma impactului, autoturismul a luat foc, iar cei doi pasageri au fost găsiți carbonizați în interiorul vehiculului. Deocamdată, nu s-a stabilit identitatea lor. Șoferul care se afla în spatele mașinii a alertat autoritățile cu privire la incident.

“De la Midata cum veneam încoace, am văzut că s-a întâmplat ceva în față, am oprit aici, am sărit să văd dacă pot să scot pe cineva, să ajut, însă foarte repede maşina a luat foc și am tras pe dreapta și am sunat la 112”, a precizat Georgi Iliev, unul dintre şoferii martori la tragedie, pentru Ruse Media.