Mihai Rotaru a anunțat că Reghecampf este antrenorul Universității Craiova. Când va fi prezentat oficial

Patronul Universității Craiova a anunțat că Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al echipei, explicând și motivele pentru care Eugen Neagoe a fost schimbat, deși nu a pierdut niciun meci în primele două etape ale noului sezon.

Mihai Rotaru a anunțat că Reghecampf este antrenorul Universității Craiova

Mihai Rotaru a anunțat că Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al Universității Craiova, , deși echipa nu a pierdut niciunul din primele două meciuri ale noului sezon:

ADVERTISEMENT

„Am încheiat de mult timp negocierile, urmează să facem anunțul oficial în curând. Așteptăm să se facă miezul nopții ca să îl punem pe 26 iulie, exact data la care a venit în primul mandat la noi. Sunt superstițios, ca mulți oameni din fotbal.

I-am spus domnului Neagoe că mi-a fost cel mai greu să iau această decizie, nu am ce să-i reproșez domnului Neagoe, a fost cea mai dificilă despărțire. Am terminat sezonul trecut jucând foarte bine, mai puțin meciul cu Sepsi, am avut meciuri bune cu CFR, cu Rapid, cu FCSB.

ADVERTISEMENT

Nu puteam să continuăm cu această lipsă de neșansă, să ne amintim meciul cu Farul, ei jucau în 10 oameni, Aioani a apărat din toate pozițiile, am avut multe meciuri când omul meciului era portarul advers. Iată că am început sezonul la fel.

Nu există așa ceva, Eugen este genul de om care are relații foarte bune cu jucătorii, nu se pune problema să se fi certat cu cineva și mi-ar fi spus dacă se întâmpla ceva. Știau toți cunoscuții mei, nu există așa ceva ca vestiarul să-și dea cu părerea despre cine să punem noi antrenor. Dacă s-ar fi întâmplat asta, am fi avut o problemă mare”.

ADVERTISEMENT

„Contractul lui Reghecampf e pe doi ani!”

„Mi-am petrecut dimineața la birou, m-am consultat cu Costeșin și cu Reghecampf, din ce înseamnă detalii contractuale. Contractul e pe doi ani, de-asta vrem să-l anunțăm mâine, la 00:01.

Am considerat că Laurențiu Reghecampf are o muncă de terminat, noi nu am negociat niciodată cu doi antrenori în același timp și nu mai contează ce a fost înainte.

Știm în ce ne băgăm, ne cunoaștem foarte bine. A încetat o muncă și trebuie să și-o ducă la sfârșit. Acesta e răspunsul. Decizia e pentru Universitatea Craiova, obiectivul e titlul.

ADVERTISEMENT

Sunt supărat că am dat două puncte pe nimic, aseară am luat două puncte și le-am aruncat. Asta le-am spus și aseară jucătorilor, le-am spus că nu se mai permite acest lucru și că dacă vrem să luăm campionatul nu mai merge așa. Totul a plecat de la discuția lui Victor Pițurcă, cum că eu vorbesc cu jucătorii. Nici vorbă! Eu sunt supărat pe unii antrenori că nu iau decizii mai dure la adresa jucătorilor”, a , la TV .

„Nu am ieșit niciodată în vacanță cu jucătorii, acel lucru s-a întâmplat doar când Mitriță era la New York și Mihăilă semnase cu Parma. Nu am făcut concedii sau vacanțe cu jucători care erau la Universitatea Craiova. Aceste două elemente au dus la imaginea care s-a format în jurul meu. Nu e adevărat. Eu mă bat cu antrenorii ca disciplina să fie dusă la extrem.

În ultimii doi ani am vrut să mă retrag și să stau cât mai departe de ce înseamnă execuție. Din acest moment sunt implicat 100%, iau deciziile, nu mă consult cu nimeni. Am încercat să impun un stil de management, am eșuat, dar acum sunt în teren din nou, ca să spun așa.

Eu aprobam deciziile înainte. Am fost în perioada cu Mangia, ulterior a venit domnul Pițurcă, l-am lăsat să fie manager, la fel ca Ouzounidis, Bergodi sau Rădoi.

A fost perioada cu Marian Copilu, eu îmi asum eșecul, Sorin Cârțu chiar n-a greșit deloc. Am considerat că acest tip de management e puțin mai greu de împăturit în România. Faptul că eu sunt aici, e o certitudine că Știința merge mai departe.

Noi avem un public, care pune presiune, noi nu putem să facem ce a făcut Gică Hagi la Farul, nu ne permitem să spunem că stăm trei ani jos, dar în al patrulea an luăm titlul. Ne-am uitat la FCSB în curte și cred că doar pe Olaru l-am lua de la ei”, a mai spus patronul Universității Craiova.

„Niciodată nu l-am da pe Mitriță pe Coman!”

„Niciodată nu l-am da pe Mitriță pe Coman. Ei vin cu Compagno, noi venim cu Markovic, Koljic și Ivan. Ei au venit cu Djokovic, sperăm într-o zi sau două să vină cineva pe acest post la noi. Danciu s-a prezentat foarte bine în primele două meciuri.

Facem o ofertă publică pentru Olaru, dăm 2 milioane de euro pentru el, nu un milion, în rest nu vrem niciun jucător de la ei și cred că Olaru merită 2 milioane de euro.

CFR s-a reprofilat, a făcut rost și de bani, s-ar putea să descoperim că CFR-ul e mai puternică acum decât înainte, Rapid e acolo, Farul e Farul, Sepsi la fel… oricare echipă din play-off se va bate la campionat”, a mai spus Mihai Rotaru.