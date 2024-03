Mihai Rotaru investește milioane de euro la Universitatea Craiova, iar gruparea din Bănie se află constant printre formațiile cu cel mai mare buget din SuperLiga. Acționarul „alb-albaștrilor” a dezvăluit și când va vinde clubul la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru dezvăluie câte milioane de euro este bugetul Universității Craiova. A anunțat când vinde clubul

CFR Cluj, și Universitatea Craiova sunt cluburile care au investit multe milioane de euro în ultimii ani din SuperLiga. Mihai Rotaru a anunțat că gruparea din Bănie are un buget anul de peste 13 milioane de euro, dacă luăm în calcul și sumele de transfer din iarnă.

pentru 750.000 de euro și a plătit peste 500.000 de euro pentru Jalen Blesa și Denil Maldonado. Acesta este dispus să vândă clubul doar dacă cineva cu o posibilitate financiară mai mare se arată interesat să îl preia.

„Vine cineva cu o forță financiară disponibilă mult mai mare decât a mea. Am băgat 20 de milioane, vine cineva și bagă încă 20 de milioane. Dincolo de banii pe care îi bagă vine și cu parteneri care nu mai sunt în acte, care vin și ei cu bani. Nu va fi Craiova mai puternică?

Lumea ne acuză că nu am luat un campionat, noi ca și buget am fost în permanență pe locul trei. Pe locul întâi a fost CFR, apoi FCSB și noi. Anul acesta avem un buget de 12 milioane de euro, plus transferuri de 1 milion și ceva. Cred că sărim de 13 milioane și 200.000 de euro.

Suntem al treilea buget, cred că și Rapid va veni lângă noi. Banii înseamnă foarte mult oriunde, dar în special în fotbal. Fac diferența. O echipă ca CFR cu buget mult mai mare care avea 18, 20 de milioane a terminat pe primul loc cinci ani la rând”, a spus Mihai Rotaru.

„Dacă dai 70.000 de euro pe lună nu mai pleacă Cicâldău, Mitriță și Mihăilă”

„Dacă tu ai bani să cumperi jucători din estul Europei. Dacă sunt jucători foarte buni, nu îi cumperi din Occident cu două, trei milioane. Dacă poți să dai salarii de 50.000 de euro, dacă poți să dai 70.000 de euro pe lună nu pleacă Cicâldău, Mitriță și Mihăilă.

Nu că nu pleacă, rămân aici pe viață. Ce este mai frumos decât să stai acasă și să câștigi banii din străinătate, să câștigi trofee. Fără probleme aș da un milion de euro pe an. Este spre binele echipei, dacă iubești echipa îi dorești binele. Atunci când îți pleacă copilul la facultate la Roma, Paris sau Londra, singur că te doare sufletul când pleacă, dar pleacă ca să facă ceva.

Craiova o țin pentru satisfacția mea? Nu, o țin pentru satisfacția suporterilor, pentru ca echipa să crească și să fie puternică. Cu cât suntem mai mulți cu atât suntem mai puternici”, a mai spus acționarul Universității la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct la ora 10:30, doar pe , în fiecare zi de luni, marți și vineri.

CE BUGET are U Craiova | Mihai Rotaru A DEZVALUIT DETALIILE FINANCIARE