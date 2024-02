Sorin Cârţu, pariu cu Mihai Rotaru: “Am pus pe 1000 de euro! Mi-a spus că va fi cel mai bun jucător”

Sorin Cârțu a dat din casă și a dezvăluit că are un pariu cu Mihai Rotaru de 1000 de euro în ceea ce îl privește pe Anzor Mekvabishvili. Mijlocașul georgian transferat pentru 750.000 de euro este așteptat să devină unul dintre cei mai buni mijlocași din SuperLiga în următoarele etape.

Pariul dintre Sorin Cârțu și Mihai Rotaru: „Am pus 1000 de euro. Mi-a spus că va fi cel mai bun”

Internaționalul georgian al Universității Craiova este așteptat să confirme în următoarele etape din SuperLiga, fiind văzut urmașul lui „Cicâldău”. ale mijlocașului transferat de la Dinamo Tbilisi.

„Nu știu dacă este bine să dau din casă, am făcut un pariu cu Mihai. Am făcut pe 1.000 de euro, mi-a zis că în șase etape o să fie cel mai bun, la fel cum era Cicâldău. Am alt principiu pentru mijlocaș, pentru mine mijlocașul era foarte important în ceea ce însemna travaliu în teren, participarea în atac și apărare.

Noi peste tot considerăm că la 23 de ani e tânăr. Să vedem dacă îl câștig. La ce văd la el cu mers pe teren, fără schimb de ritm, nu are schimbări de viteză, nu are implicări pe faza de atac, ceea ce se cere la un mijlocaș. Intră pe combinații, a avut în repriza a doua o pasă filtrantă pe care a greșit-o când să îi dea lui Koljic.

Pe urmă a avut situația aia când a avut mingea pe 16 metri și a șutat peste poartă. Pe mine de fel nu mă dă pe spate. Așa dacă vrei să înțelegi cum este valoarea mea pentru un mijlocaș știți foarte bine că v-am spus cine este preferatul meu din România la FANATIK: Olaru.

Ăla este tipul de mijlocaș pe care l-aș vrea la echipă și care îmi place mie. Participare pe defesinsivă și ofensivă, agresivitate”, a spus Cârțu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, doar pe , în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Mihai Rotaru a pus tunurile pe arbitraj: „Să-i fie rușine lui Adrian Cojocaru”

după Universitatea Craiova – FC Voluntari, scor 2-1. Acesta i-a transmis un mesaj clar lui Adrian Cojocaru, după ultimele greșeli de arbitraj de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

„Nu cred într-o teorie a conspirației, dar este același arbitru care nu a dat fault la UTA Arad când Bancu a pierdut un dinte, cu șervețel în gură plin de sânge și el nu a dat fault.

Până la urmă este vorba despre FC Voluntari care au fost puși în joc după două decizii greșite din punctul nostru de vedere. Este vorba despre faulturi care nu au fost. Au întors și au venit peste noi.

Ceea ce s-a întâmplat în seara asta cu penalty în minutul 96 nu este admisibil. Să-i fie rușine lui Adrian Cojocaru pentru modul în care a arbitrat. Să-i fie rușine pentru ce a făcut când a venit pe Ion Oblemenco”, a declarat finanțatorul Universității Craiova.

