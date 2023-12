Mihai Stoica, atac dur la jucătorii FCSB-ului: „Nu au scuze! Sunt plătiți bine, cu salarii la zi!”

Managerul general al vicecampioanei României este de părere că jucătorii nu au nicio scuză, amintindu-le că au salarii bune, fiind plătiți la zi, și că așteptările sunt mult mai mari de la ei.

Mihai Stoica, atac dur la jucătorii FCSB-ului

Mihai Stoica i-a atacat dur pe în duelul cu Oțelul Galați: „Noi de la meciul cu Petrolul avem o mare problemă, nu mai jucăm mare lucru.

ADVERTISEMENT

Acum ce să spun, e ușor să spui că nu a fost Băluță sau că nu a fost Tavi Popescu, dar sunt fotbaliști plătiți bine, cu salarii la zi… nu sunt scuze plauzibile.

Una e să faci cum am făcut cu U Cluj acasă, am primit gol în minutul 90, nu am primit două penalty-uri. Acum, nu meritam nici să terminăm la egalitate”.

ADVERTISEMENT

„La ce jucăm, nici 15 puncte avans nu sunt de ajuns!”

că la felul în care evoluează în prezent FCSB, nici 15 puncte în avans nu ar fi suficiente pentru ca echipa să stea liniștită în drumul spre titlu.

„Trebuie vorbit de modul în care se prezintă Oțelul Galați, care se prezintă foarte bine. E disciplinată, e de admirat ce a făcut Dorinel Munteanu acolo.

ADVERTISEMENT

Nu am avut inimă să mă mai uit, se încurcă între ei jucătorii la o fază a noastră. Suntem pe locul 1, la o distanță destul de mare față de locul doi. Nu e distanță liniștitoare, că la ce jucăm nici 15 puncte nu ar fi de ajuns.

N-am văzut să stăm pe teren, aleargă jucătorii, doar că nu aveam deloc idei. Nu poți să vorbești de oamenii din față, dacă nu te ajută cei din spate. Meciul ăsta s-a jucat cu frică”, a continuat Mihai Stoica, la TV .

ADVERTISEMENT

„Am ajuns să mă bucur că jucăm în deplasare, parcă acolo ne descurcăm mai bine. Din nefericire, săptămâna trecută a venit o confirmare pe care nu mi-o doream”, a mai spus Mihai Stoica.