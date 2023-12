Primul transfer pe care FCSB îl face în iarnă. „E semnat deja! Va fi anunțat în ianuarie”

, FCSB a negociat intens pentru Nana Antwi, legitimat la FC Urartru, fotbalist care a dat piept inclusiv cu Farul lui Gică Hagi.

Primul transfer pe care FCSB îl face în iarnă

”Că tot vorbim de mișcări, mercato, să vă dau o exclusivitate de la Cristi Coste, Fabrizio Romano de Romania. Primul jucător care va fi anunțat la FCSB după 1 ianuarie, care e semnat deja, este un fundaș ghanez.

Este Nana Antwi, legitimat la FC Urartu, a jucat împotriva lui Gică Hagi, jucător de bandă, fundaș de bandă. Joacă ambele și dreapta și stânga, la fel. E transferat, dar nu vor să-l anunțe. În primul rând fundaș de bandă dreaptă.

Specialitatea lui e bandă dreaptă, ”, a transmis Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Robert Niță a intervenit în discuție: ”Sunt jucători mult mai valoroși decât cei care ajung în România și nu confirmă la echipe, sau care au fost la echipe mari din România”.

Alin Buzărin a mărturisit că e impresionat de italianul Juri Cisotti, venit la Oțelul în Liga a 3-a, care acum face senzație la noi în țară. Așadar, rămâne de văzut cum se va adapta noul transfer al celor de la FCSB, venit tocmai din Armenia.

2023 că Gigi Becali îl vrea neapărat la echipă pe Nana Antwi, legitimat la FC Urartru, fostă adversară a Farului în UEFA Conference League. De altfel, informația era confirmată inclusiv de MM Stoica, managerul general al FCSB-ului.

”Fundaşul acela de bandă dreapta, pe care l-a văzut Gigi la Urartu, da, ok, e adevărat. Restul sunt niște invenții”, declara MM Stoica la Orange Sport. Așadar, un prim transfer care ar trebui să întărească echipa la iarnă, mai ales că Gigi Becali a anunțat deja curățenia generală care va începe cu fotbaliști precum Dorin Rotariu sau Andrea Compagno.

