Mihai Stoica o ironizează pe CFR Cluj înainte de Supercupa României: „Cine se uită la ei? Să fim serioși…”

Sâmbătă, 9 iulie, de la ora 20:30, CFR Cluj joacă finala Supercupei României împotriva lui Sepsi. Cu jumătate de oră mai devreme, va începe ultimul amical al verii pentru FCSB, la Galați, cu Oțelul. Ambele partide vor fi televizate, iar Mihai Stoica e sigur că toți microbiștii vor alege meciul roș-albaștrilor.

Mihai Stoica o ironizează pe CFR Cluj. Amicalul Oțelul – FCSB e programat la aceeași oră cu Supercupa României

„(n.r. – Ce credeți că vor alege mâine seară telespectatorii? Să se uite la amicalul FCSB-ului cu Oțelul sau la Supercupă?) Cred că e o glumă asta.

Logic că toată lumea se uită la Steaua, la FCSB, poftim. Uite, mâine la Galați vom juca în echipamentul negru, echipamentul de deplasare.

Nu cred că poate fi vreun dubiu. Cine se uită la CFR? Să fim serioși… E Supercupa, un trofeu important, într-adevăr. Îți pare rău când îl pierzi, dar concurența e mare și neloială”, a declarat Mihai Stoica.

Joyskim Dawa s-a accidentat și nu va juca la Galați

După Iulian Cristea și Rachid Bouhenna, FCSB a mai pierdut un fundaș central. Camerunezul Dawa a suferit o entorsă și e incert pentru amicalul de la Galați. Totuși, Mihai Stoica speră ca stoperul, , să fie apt 100% pentru primul meci din SuperLiga, cu Universitatea Cluj.

„Din păcate, pe Bouhenna n-am reușit să-l vedem, pentru că a suferit o accidentare și nu s-a antrenat. Am citit că noi am fi acuzat CFR-ul că a venit nepregătit, e o prostie! N-am acuzat pe nimeni, știam gradul lui de pregătire. A alunecat la antrenament, a fost ghinion. Cred că de luni se va antrena normal. Dawa are o entorsă, dar nu cred că va fi o problemă pentru prima etapă.

O surpriză foarte plăcută este Lixandru, un jucător născut în 2001 și în care avem foarte multă încredere. Poate să acopere fără probleme postul de fundaș central.

Noi ne menținem proiectul, preferăm să devenim mai buni an de an, să creștem jucători români și tineri, decât să aducem jucători trecuți de 30 de ani, cu salarii foarte mari. Obiectivul este să ajungem în grupele Conference League. E complicat, deși până acum părea accesibil.

Nu știm dacă vor mai fi plecări. Spre deosebire de acum mulți ani, perioada de transferuri durează până în septembrie. Dacă cineva îi plăteste clauza lui Tănase, va trebui să găsim un jucător care să-l înlocuiască”, a adăugat oficialul vicecampioanei.

Mihai Stoica așteaptă ca Florinel Coman să iasă la rampă după ce a devenit tată

Mihai Stoica își pune toate speranțele în Florinel Coman pentru sezonul 2022-2023.

„Eu cred că va fi mult peste ce era atunci (n.r. – înainte de accidentare). Arată foarte bine. E extrem de serios în procesul de pregătire. Acum are și o responsabilitate în plus, e tată. Și cred că va fi unul dintre cei mai importanți jucători, dacă nu cel mai important jucător al nostru în ediția ce stă să înceapă.

(n.r. – Coman a făcut cinste?) Nu. Că nu a avut când. Și p-asta o lăsam mai încolo. Nu e problemă. A fost sărbătorit în contumacie, în lipsă”, a mai spus MM.

Rapid n-a scăpat de ironiile lui MM

Nici Rapid nu a scăpat de ironiile lui Mihai Stoica. Managerul general al roș-albaștrilor a vorbit despre derby-ul din etapa a doua din SuperLiga, care se va disputa pe stadionul Giulești.

„Mi-aș fi dorit derby-ul ca anul trecut cu Dinamo, sigur că fotbalul românesc e mai sărac, dar bine că e Rapid și are un stadion nou, pe care are și dreptul să îl folosească. Nu e mare lucru să ai stadion nou, e mare lucru să ai stadion nou și să fii lăsat să joci pe el.

Nu îmi e foarte dor de atmosfera din Giulești, dar am o rolă de leucoplast nouă și vreau să o folosesc, am achiziționat-o de ceva timp și trebuie folosită.

Dinamo, sper, și o spun cu sinceritate, să vină cât mai repede, dar cred că ar trebui să ia exemplul Rapidului. Decât cu jucători second hand în Liga 2, mai bine o iau de la zero, cum a luat-o Rapid, care e o echipă sănătoasă. Bine, dacă plătește datoriile către Julio Cesar, și mai frumoasă, bine, dar și Julio Cesar ăla, a luat bani mulți de peste tot”, a conchis Mihai Stoica.