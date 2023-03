Mihai Stoica, răspuns tranșant la ironiile lui Eugen Neagoe după FCSB – Universitatea Craiova 1-1. ”Aș fi puțin mai rezervat”

FCSB și Universitatea Craiova au remizat, 1-1, în prima rundă din . Confruntarea a avut două părți distincte. Prima le-a aparțiiut oltenilor, care au reușit să deschidă scorul, iar cea secundă gazdelor, care nu au izbutit însă să întoarcă soarta partidei.

Mihai Stoica taxează declarațiile lui Eugen Neagoe de la finalul partidei FCSB – Universitatea Craiova 1-1

Deși nu a izbutit decât o remiză, care o plasează în continuare în urma lui FCSB, Eugen Neagoe a ținut să-și felicite jucătorii după partida de pe Arena Națională. Și, în plus, a aruncat săgeți către cei care vorbeau înainte de joc despre forma adversarului și criticau jocul formației sale.

”Îmi pare rău că n-am reușit să câștigăm. M-am și speriat puțin înaintea jocului, atât de tare era lăudată FCSB. Dar nici n-au ajuns la poarta noastră în prima repriză.

Am început modest repriza secundă, au fost 20 de minute de presiune. După minutul 70 iar am forțat, am încercat să împingem jocul, dar n-am reușit să marcăm.

Cred că meritam să conducem la diferență mai mare în prima repriză. FCSB n-a existat! E al doilea joc în două luni în care nu reușesc să ne bată aici în casa FCSB-ului”, .

O declarație cu care Mihai Stoica, managerul general al FCSB, nu a fost deloc de acord. Și . ”N-o să fac ironii cum a făcut Neagoe. Ok, aş putea discuta despre cele trei penalty-uri clare refuzate nouă.

N-am făcut o primă parte reuşită, pentru că am dat peste o echipă bună, agresivă. care s-a închs bine cu Screciu şi Mateiu, cu Ivan într-o dispoziţie bună de joc, iar golul (n.r. – lui Markovic)…

Când un jucător driblează patru fotbalilşti, ai o probemă. Nu e scuzabil. Noi n-am fost bine, am fost bine în partea a doua a meciului.

Penalty mai clar decât la Ivan nu există. Galben, penalty, se duce direct în el, nu are nicio treabă cu mingea. Pentru ce avem VAR? Nu înţeleg. Cotul stâng îl loveşte în cap pe Cristea apoi, penalty cât casa!

Aş fi puţin mai rezervat, n-aş mai face ironii când echipei mele i se trece cu vederea un fault în suprafaţa de pedeapsă”, a spus Mihai Stoica.