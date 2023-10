Mihai Stoica și Panduru au luat foc după Belarus – România 0-0: „La națională nu ai voie să ai cracul ridicat!”

Managerul general al FCSB-ului este nemulțumit de felul în care Edi Iordănescu a gândit strategia pentru meciul cu Belarus și nu a înțeles motivul pentru care Florinel Coman nu a intrat pe teren nici măcar în a doua repriză.

Mihai Stoica, acid după Belarus – România

Mihai Stoica a fost acid la adresa naționalei după remiza României în : „Am pățit ce a pățit Kosovo cu noi. Noi nu am jucat nimic și am plecat cu un punct nemeritat de acolo.

Acum a fost un meci pe care meritam să-l câștigăm și nu l-am câștigat. Alegerile au fost cel puțin discutabile, nu pot să spun că n-au fost inspirate, dar am făcut 0-0.

Am avut situații foarte bune, dar neconcretizate, pentru că ultima pasă nu a fost bună. Drăguș a început foarte bine meciul, după a dispărut.

L-am mai văzut pe Drăguș cu un crac ridicat, să nu se supere pe mine, dar nu se stă cu un crac ridicat la echipa națională, înseamnă că te gândești la altceva”.

„Fă ceva în fotbal și după ridici cracul la pantalon!”

„Fă ceva în fotbal și după faci și din astea. I-am spus și cuiva la antrenament mai de mult să lase cracul jos, că Teixeira poate să facă așa ceva, pentru că și-a creat un nume în fotbalul mare, dar când nu faci ceva încă, n-ai voie să faci așa ceva.

Moruțan de fiecare dată când joacă, aduce ceva în plus, dar nu prea joacă. Eu cred că ar merita și el să joace, nu mi se pare în regulă să intri doar câte 20 de minute”, a , la TV .

„Edi a încercat tot, mai puțin Coman! Nu sunt nici îngrijorat, nici revoltat, dar bănuiesc că s-a întâmplat ceva acolo. Eu nu am vorbit cu nimeni și nici nu o să vorbesc, pentru că nu mi se pare în regulă. Mi-e greu de crezut că nu s-a antrenat bine, probabil că o să ne explice selecționerul”, a mai spus Mihai Stoica.

„Rezultatul e prost! Am avut și momente bune la început de meci, în care puteam să marcăm. Stanciu putea să dea mult mai bine în prima repriză, mai ales că de la el mă așteptam la mai multe.

Alibec nu mi-a plăcut, nu ai cum să fii la națională și să stai cu mâinile ridicat. Nu ai voie să faci așa ceva. Nu arăți bine, am crezut că a terminat cu astea, credeam că s-a schimbat. Pui mâna și alergi și faci ceva”, a fost și replica lui Basarab Panduru.