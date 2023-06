Mihai Stoichiță contrează declarațiile lui Ladislau Boloni despre naționala României: „N-avea de unde să știe”

Ladislau , însă Federația Română de Fotbal l-a numit în cele din urmă selecționer pe Edi Iordănescu. s-a plâns de faptul că oficialii de la „Casa Fotbalului” nu i-au propus o înțelegere mai extinsă. Mihai Stoichiță a venit cu replica.

Mihai Stoichiță contrează declarațiile lui Ladislau Boloni despre naționala României: „Cum nu se acordă timp?”

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Românie de Fotbal, i-a oferit replica lui Ladislau Boloni. Oficialul FRF a dat exemplu cazul lui Mirel Rădoi, căruia în ciuda rezultatelor echipei de fotbal a României, i s-a prelungit contractul.

„De ce să regret că nu l-am luat pe Boloni la națională? Întrebați-l pe el de ce n-a vrut să vină. Nu cred că nu i se acorda timp la națională. Nici n-avea de unde să știe dacă primea timp sau nu! La toți ceilalți a existat. Inclusiv Mirel Rădoi a primit nu numai timp, ci și prelungire de contract”, a declarat Mihai Stoichiță.

Ladislau Boloni a fost aproape să preia naționala României la începutul anului 2022. După ce negocierile cu Federația Română de Fotbal au picat, antrenorul român a început colaborarea cu Metz. „Încă regret că n-am preluat naționala, eu nu știam că voi ajunge la Metz și că pot să ajung în prima ligă în Franța. Atunci când eram în discuții cu FRF, îmi doream să ajung selecționer, pentru că îmi doream să termin ciclul, de unde plecasem eu, să mă întorc acasă.

După ce am hotărât că nu accept acele condiții, am avut puterea să aleg alte proiecte. Îmi puneam întrebări logice atunci. Dacă vine un începător ca antrenor, înțeleg treaba asta. Dar dacă vine unul din Franța, care a antrenat mult, a demonstrat, nu înțelegeam de ce nu mi se dă mai mult timp. N-am găsit răspunsul!”, au fost cuvintele lui Ladislau Boloni.

Mihai Stoichiță, anunț înainte de „dubla” României cu Kosovo și Elveția: „Nu există obiectiv la puncte”

România joacă în luna iunie în deplasare cu Kosovo și Elveția. „Tricolorii” au 6 puncte după primele două meciuri și speră să înregistreze rezultate pozitive și în fața unor adversari mai dificili.

Mihai Stoichiță a precizat că România nu are un obiectiv de puncte după cele două partide, însă este convins că victoria în partida cu Kosovo va cântări mult mai mult. „Atmosfera foarte bună, am fost și ieri, am mai vorbit cu ei, cei care au venit, sunt și Man și Mihăilă în sală, așteptăm să vină și Nicolae și e lotul complet.

Mă rog să nu avem accidentări, să nu intervină problemele astea, în rest, eu cred că Edi a reușit, împreună cu toți ceilalți, să le insufle ideea de grup unit, de grup care luptă pentru știu eu, o altă imagine a echipei naționale decât cea care a fost până acum, o echipă națională care sper să fie învingătoare și sper să rezolve cât mai repede această calificare.

„Nu îmi e teamă de nimic”

Sunt două meciuri importante, mai ales primul, rețineți, după părerea mea poate fi câștigat, atunci Elveția devine un bonus. Nu există obiectiv la puncte, ce obiectiv să fie la puncte? Orice rezultat pozitiv e în plan, cu șase puncte la maximum acum dacă ai lua un punct sau trei cu Kosovo aproape o oprești din lupta pentru calificare.

Elveția e Elveția, asemăn mult meciul cu ei ca cel pe care l-am avut cu Austria în Liga Națiunilor acum 2-3 ani cu Rădoi, când toată lumea ne compătimea că jucăm cu Bundesliga și toate celelalte și iată că băieții au făcut un meci excepțional. Nu știi niciodată cu echipele bune ce se poate întâmpla, e o altă mobilizare, un alt mod de a aborda a jocului, sunt multe.

Mie nu îmi e teamă de nimic, am lucrat în atâtea țări, conflictuale, neconflictuale și nu mi-a fost teamă de nimic. Toți au experiență, unii dintre jucători sunt din zona Golfului, știți că acolo poți să ai probleme, înțeleg că doar într-o anumită zonă de graniță există stări de tensiune.

Edi a reușit să le insufle această unitate de grup, acest sentiment de apartenență la echipa națională și această dorință de readucere în prim-plan a echipei care în ultimii ani nu a fost cea mai reușită imagine a noastră”, a mai spus Mihai Stoichiță.