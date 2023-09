Mihai Voropchievici explică semnificația numelui tău! Ce taine ascunde

Mihai Voropchievici explică semnificația numelui, importanța prenumelor pe care le purtăm. Vorbim despre cele mai comune nume la români, căci dacă am lua absolut toate prenumele nu am termina nici la anul!

Semnificația numelui, explicată de Mihai Voropchievici

Semnificația numelui poate fi o temă banală pentru mulți, dar are o importanță fantastică. Fiecare prenume are o importanță uriașă. „De multe ori, chiar când mămica e însărcinată noi, cei din jur, venim cu tot felul de nume care s-ar potrivi copilului. Am văzut că în general la noi, la români, prenumele pe care îl dădeau copilului era în funcție de sărbătoarea care era în perioada respectivă. Părinții căutau să dea un nume de sfânt, luându-l ca simbolistică”, povestește în exclusivitate pentru FANATIK.

Unele nume ne pot feri, pe tot parcursul vieții, de vrăji sau energii necurate. Se spunea că dacă ai numele nu o să poată nimeni să te atace. Dacă ai numele Vasile, este un nume fantastic de puternic. Și Sfântul Ioan are o semnificație importantă, iar aici ne referim mai ales la Ioan Gură de Aur, care povățuia de bine credincioșii. Un alt nume marcant este al Sfântului Ilie, el fiind un pic mai războinic.

Femeile cu numele Ana sau Maria sunt protectoare

Numele celor doi arhangheli, Mihail și Gavriil, sunt alte nume fantastic de puternice. Cele mai răspândite nume în România sunt, însă, Marin și Maria. Maria e un nume mai des întâlnit decât Ana, Ioana sau Gheorghița.

Toate femeile care poartă acest nume au un dar de la Dumnezeu, dar și de la mama Mântuitorului. Femeile cu numele Maria sunt mai ocrotitoare și au darul de a vindeca. Următoarele nume pe care le găsim la noi sunt Ilinca, Gheorghe, Vasile și Ana. Ana nu are o pondere foarte mare, dar are o încărcătură extraordinar de puternică. Numele Ana vine cu un har de vindecare.

Se spune că femeile cu numele Ana sau Maria îți pot lua durerile sau grijile cu mâna. Totuși, după 2000, părinții au început să mai dea și alte prenume. Avem și mulți Andrei și Andreea. Apoi urmează Ruxandra, Roxana, Anda plus alte combinații împrumutate din zona Europei.

Și de la Sfântul Petre au apărut multe derivate. „Sunt mulți români care nu și-au mai botezat copiii cu acest nume, mai ales cei care au trăit și s-au obișnuit în Spania și i-au pus Pedro, dar este același lucru”, precizează Mihai Voropchievici.

Cei cu numele Petre sunt tari ca piatra și ambițioși

Petre, în traducerea din ebraică, înseamnă piatră. „Gândiți-vă la cât de mult a propovăduit credința în Dumnezeu și la ce supliciu a fost supus de către romani”, explică Mihai Voropchievici.

Mai sunt mulți băieți cu prenumele Răzvan. Răzvan e răzbătătorul, izbăvitorul, are conotația lui. E un nume care, în numerologie, începe cu cifra 9. Are și sensibilitate, dar și forță unde trebuie să își impună punctul de vedere.

„Mai sunt și nume dure, care de multe ori sunt cam evitate și unul din ăsta este Adolf. Nu se poate să nu fi aflat la istorie despre război și acest nume, oricât de tânăr ai fi. Mulți nemți evită acest nume. Să lăsăm, însă, fiecare părinte să pună numele pe care și-l dorește. Sfatul meu este să folosiți numele de sfinți, ăsta să fie de bază”, a încheiat