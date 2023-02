Miliardarul american Thomas Lee a fost găsit mort. Afaceristul s-ar fi împușcat în biroul său

Thomas H Lee, un miliardar american care s-a afirmat în zona industriei de capital privat încă din perioada 1980 – 1990, a murit la vârsta de 78 de ani. El .

Thomas Lee, un cunoscut miliardar din SUA, a fost găsit mort în biroul său. Afaceristul s-ar fi împușcat

Publicația The New York Post, citată de , care prezintă informații încă neoficiale ale unor cadre din poliție, a scris că Lee a fost găsit fără suflare mort joi dimineață, la sediul companiei sale din Fifth Avenue, Manhattan. El ar fi murit ”în urma unei împușcături autoprovocate”.

NYPD a confirmat doar faptul că un bărbat de 78 de ani, căruia nu i s-a dat numele, a fost găsit mort joi dimineață la 767 Fifth Avenue din Manhattan. Adresa este chiar locația birourilor Thomas H Lee Capital LLC. Potrivit celor de la Forbes, Lee avea o avere care se ridica la suma 2 miliarde de dolari.

Până în prezent, purtătorul de cuvânt al poliției New York nu a confirmat oficial că bărbatul , menționând că o cauză a morții va fi stabilită de un medic legist.

Decesul lui Thomas Lee a fost confirmat și de familia acestuia. Într-un comunicat de presă, familia afaceristului din New York a spus că este ”extrem de întristată” de moartea bărbatului de 78 de ani.

Ulterior, prietenul de familie și purtătorul de cuvânt a victimei, Michael Sitrick, a spus: ”În timp ce lumea îl cunoștea ca fiind unul dintre pionierii în afacerile de capital privat și un om de afaceri de succes, noi îl cunoșteam ca fiind un soț devotat, tată, bunic, frate, prieten și filantrop care punea întotdeauna nevoile altora înaintea pe ale lui”.

Cine a fost Thomas Lee

De numele lui Lee se leagă proiecte importante în zona financiară. A fost fondator și președinte al Lee Equity, firmă pe care a înființat-o în 2006, iar anterior a fost președinte și CEO al Thomas H. Lee Partners, pe care a fondat-o în 1974.

În ultima jumătate de secol, Lee a fost implicat în investiții de capital în valoare de peste 15 miliarde de dolari prin sute de tranzacții, inclusiv achiziția și vânzarea ulterioară a unor mărci precum Snapple Beverages și Warner Music.

El a fost cunoscut ca filantrop și membru în consiliile de administrație ale multor organizații, printre care Lincoln Center, Muzeul de Artă Modernă, Universitatea Brandeis, Universitatea Harvard și Muzeul Patrimoniului Evreiesc.

În 1996, Lee a donat 22 de milioane de dolari Universității Harvard, pentru a oferi ajutor financiar studenților. ”Am fost norocos să câștig niște bani. Sunt mai mult decât fericit să dau o parte din ei înapoi”, a spus el atunci. Miliardarul lasă în urmă o soție, Ann Tenenbaum, și cinci copii.