Milionarul turc, dramă fără margini! Nici măcar Bianca Drăgușanu nu l-a putut consola

Puțini știu despre drama fără margini a fostului iubit al Ioanei Filimon și al Otiliei Bilionera. Cengiz Şıklaroğlu a avut parte de momente grele în urmă cu mulți ani. Nici Bianca Drăgușanu nu a avut puterea să-l consoleze.

Potrivit cancan.ro, milionarul care a fost împreună cu Ioana Filimon și cu Otilia Bilionera a trecut prin cele mai negre momente ale vieții lui.

Acum 12 ani, milionarul își săvârșea sentința în spatele gratiilor, într-un penitenciar din Rusia. Aceasta a avut un șoc atunci când a aflat că soțul ei își va petrece restul zilelor închis.

Dramă fără margini pentru milionarul turc

Trauma prin care a trecut Cengiz Şıklaroğlu a stat ascunsă de ochii presei. În timp ce era închis, avocatul familiei a informat-o pe soția lui că partenerul ei de viața nu va mai vedea lumina zilei prea curând.

Șocată de gândul că soțul ei își va petrece restul zilelor închis, femeia și-a pus capăt zilelor. Gândul că nu-și va mai vedea vreodată partenerul acasă a îngrozit-o pe femeie și a condus-o spre un gest de neînchipuit.

Mai mult, aceasta era însărcinată, iar trauma a fost cu atât mai puternică pentru soțul îndurerat. Cengiz Şıklaroğlu nu s-a vindecat niciodată complet după pierderea suferită.

“După sentință, avocatul familiei a venit în vizită l soția lui Cengiz. Tânăra l-a întrebat: ‘Este adevărat că Cengiz este închis?’, iar avocatul i-a răspuns afirmativ. Femeia a suferit enorm și a decis să-și pună capăt zilelor.

După 28 de zile, el a fost eliberat din închisoarea din Rusia, unde era încarcerat.

În momentul în care a ajuns în Istanbul, polițiștii l-au luat pe Cengiz deoparte și i-au explicat situația. Atunci, el a aflat că și-a pierdut soția și copilul, iar lumea lui a fost dată peste cap”, a declarat o sursă apropiată de milionar pentru cancan.ro.

Cengiz nu și-a uitat niciodată soția iubită. Pentru a-i menține memoria vie, acesta a făcut un bust de ceară. Fotografia a fost postată pe Instagram, alături de un mesaj înfiorător:

“Am crezut că te-am pierdut. Însă…de fapt, mi-am pierdut mințile.”, a scris milionarul în descrierea imaginii. Vezi aici pentru mai multe detalii.

Nici Bianca Drăgușanu nu a reușit să-l consoleze

După ce s-a despărțit de Alex Bodi, Bianca Drăgușanu a făcut o scurtă excursie în Turcia, chiar în apropierea lui Cengiz Şıklaroğlu . Se pare că cei doi au început să-și dea mesaje pe Instagram, iar Bianca s-a pozat chiar lângă una dintre mașinile luxoase ale milionarului.

În ciuda speculațiilor apărute în presă, Bianca Drăgușanu și Cengiz Şıklaroğlu sunt doar prieteni. Bianca s-a împăcat cu Alex Bodi, iar milionarul încă își plânge soția. Nici femeile cu care a fost cuplat de-a lungul timpului nu au reușit să-l ajute să treacă peste drama suferită.

“O mulțime de femei au intrat în viața mea, dar nu vor rămâne în viața mea, pentru că, în timp ce încerc să trăiesc, au încercat să mă uite. Numele tău se combină cu idealul meu și trăiește pentru o viață”, este doar o parte dintr-un alt mesaj al milionarului adresat soției.

Despre relațiile cu Ioana Filimon și Otilia

Milionarul turc are de spus numai cuvinte de laudă la adresa fostei sale iubite.

“Eu cu Otilia am trăit o frumoasă poveste de dragoste, poate în cele mai dificile și periculoase momente din viață. Otilia este o femeie adevărată și foarte cinstită. A ales să stea lângă mine în cele mai dificile momente, chiar și atunci când am fost implicat în răfuieli ale mafiei.”, a declarat acesta pentru sursa citată mai sus.

În schimb, despre Ioana Filimon are cu totul altă părere.

“Despre Ioana nu pot spune acest lucru. Cu Ioana este o idilă turcească. Ea este doar o mincinoasă. Iubesc femeile și manifest un mare interes pentru ele. Dar după relația pe care am avut-o cu Ioana, am înțeles valoarea Otiliei. Ioana a mințit despre Otilia. După ce am vorbit cu Otilia, am înțeles că Ioana este o mincinoasă.”