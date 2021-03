Ministrul Muncii, cadou neaşteptat din partea unui pensionar: “Credeam că nu o să vă opriţi”

Raluca Turcan a primit o ciocolată din partea unui pensionar din Botoșani, în semn de recunoștință pentru că i-au fost ascultate problemele.

Pensionarul în vârstă de 77 de ani din Botoșani i-a oferit ciocolata pentru că i-au fost ascultate nemulțumirile referitoare la recalcularea pensiei sale.

După o discuție cu Raluca Turcan pensionarul a scos din buzunar „cadoul” inedit și i-a făcut o bucurie Ralucăi Turcan, ministrul fiind vizibil emoționat de acest gest.

Ministrul Muncii a vrut să îi înapoieze cadoul, însă acesta a refuzat să o primească înapoi. Mai mult, Raluca Turcan s-a arătat îngrijorată de starea de sănătate a bărbatului și a vrut să se asigure în mai multe rânduri că acestuia nu i se poate face rău.

Bărbatul a așteptat-o pe Raluca Turcan în fața Prefecturii pentru a-i prezenta situația sa și pentru a-i cere sprijinul în vederea reevalăurii indemnizației sale de persoană cu handicap, conform Agerpres.

Pensionarul a folosit un laringofon pentru a vorbi, un dispozitiv medical utilizat de pacienții care au avut operații de îndepărtare a corzilor vocale.

“Vă mulţumesc foarte mult că m-aţi ascultat. Credeam că nu o să vă opriţi să vorbiţi cu mine”, a spus Ioan Viorel Ungureanu, vizibil emoționat. Pensionarului i-au dat lacrimile în timp ce îi își povestea problemele.

Raluca Turcan a făcut copii după documentele prezentate de pensionar și a promis că se va implica în rezolvarea problemei acestuia. Bătrânul beneficiază de o pensie de stat de 1.900 de lei și de o indemnizație de persoană cu handicap de 300 de lei.

Raluca Turcan anunțase că se va folosi de un soft care să recalculeze peste 5 milioane de pensii într-un termen cât mai scurt de timp, pentru a face dreptate tuturor pensionarilor din România.

„Am participat astăzi, alături de echipa Casei Naționale de Pensii și de reprezentanții tuturor caselor teritoriale de pensii, la o demonstrație a modului în care funcționează noul soft și am parcurs, împreună, câțiva dintre pașii pe care îi presupune operațiunea de evaluare a unui dosar. De altfel, în etapa de testare a softului au fost deja evaluate 820 de dosare și ne-am propus ca, în termen de un an, cu efortul susținut al colegilor din casele de pensii din țară, să ducem la bun sfârșit întregul proces de evaluare”, a explicat Ministrul Muncii.