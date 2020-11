Mircea Badea, scandal pe facebook: “M-au înjurat toată ziua”. De la ce a pornit conflictul

Mircea Badea, prezentatorul emisiunii “În gura presei” de la Antena 3, a provocat un scandal pe rețelele sociale printr-o opinie personală despre evoluția valorii monedei virtuale Bitcoin. Realizatorul consideră că valoarea acesteia va scădea, iar acest lucru a fost puternic contrazis de către urmăritorii săi de pe Facebook.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bitcoinul a ajuns astăzi la un maximum istoric, fiind foarte aproape de pragul de 20.000 de dolari. În acest context, Badea a spus că de acum încolo acesta va avea o cădere viguroasă.

El a fost contrazis puternic de către urmăritorii săi, care s-au grăbit să îi argumenteze exact opusul, unii dintre aceștia având reacții virulente la adresa sa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mircea Badea, înjurat pe Facebook. De la ce a pornit conflictul

„Nu am Bitcoin, dar mă uitam la el, a depășit astăzi maximul istoric. Am spus că va scădea destul de drastic și nu cred că va ajunge la 20.000 de dolari un bitcoin. Nu am spus că sunt sigur, că nimeni nu știe exact ce se va întâmpla, am spus că cel mai probabil.

Dacă ziceam de Dinamo, de Steaua, că astea mai stârnesc pasiuni așa, nici acolo nu credeam că aș fi scos atâțea reacții virulente. M-au înjurat toată ziua!

ADVERTISEMENT

S-au apucat astăzi să-l înjure si pe Fibonacci, așa ceva… Pe Gauss încă nu l-au înjurat, dar îl facem varză și pe ăsta în curând”, a declarat Mircea Badea în timpul “pasei” din timpul emisiunii Sinteza Zilei, cea care anticipează subiectele din emisiunea “În gura presei”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce este Bitcoin

Bitcoinul este un sistem de plată electronică descentralizat și o monedă digitală (criptomonedă) opensource creată în 2009 de Satoshi Nakamoto.

Acesta a fost creat pentru a asigura protecția investițiilor și finanțarea liberă a afacerilor, fără a face apel la instituții financiare și în afara oricărei constrângeri și reglementări.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cât valorează un Bitcoin. A ajuns la maximum istoric

Moneda virtuală se apropie de pragul de 20.000 de Euro, după ce în ultima perioadă a avut un nivel destul de scăzut.

De exemplu, la 1 noiembrie un bitcoin era la 13.802 dolari, iar astăzi a trecut de 19.000 de dolari, atingând ieri, 30 noiembrie 2020, la 19.850 de dolari, conform The Guardian.

ADVERTISEMENT

În acest fel, este greu de anticipat care va fi evoluția valorii la care se tranzacționează moneda virtuală, fiind caracterizată în ultimii ani de fluctuații foarte semnificative.