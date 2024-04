Mircea Geoană, despre planurile după mandatul la NATO: ”Nu duc lipsă de oferte”

Mircea Geoană a explicat că se apropie de luarea unei decizii cu privire la posibila sa candidatură la alegerile prezidențiale, dar și care sunt planurile în cazul în care va alege să nu intre în cursa pentru Cotroceni.

Mircea Geoană despre planurile după mandatul la NATO

s-a declarat „extrem de măgulit, de flatat” de aprecierea românilor, dar este conștient că o candidatură la președinție „reprezintă o decizie masivă” și „care implică responsabilitate”.

ADVERTISEMENT

„O decizie finală încă nu am luat-o și este evident faptul că trebuie să-mi fac datoria la NATO până în ultima zi de mandat.

Este un lucru evident, obligatoriu, și care face parte din etica mea profesională și din obligațiile mele de lider politic român și la nivelul NATO.

ADVERTISEMENT

Dar văzând ce se întâmplă în țară și în afara țării, sunt tot mai aproape de o decizie. Asta nu înseamnă că facem aici, la Washington, un anunț. Nu este cazul.

Mai sunt încă câteva săptămâni până la alegerile locale din România.

Mai sunt două-trei luni până la summit-ul de la Washington și îmi doresc foarte, foarte mult să contribui și pentru asta sunt în vizită, în America, la un summit de succes, ca după aceea, evident, vom vedea ce ne rezervă viitorul și ceea ce avem de făcut.

ADVERTISEMENT

Decizia finală, cu subiect și predicat, cu anunț public și terminând această perioadă de întrebări repetate și de răspunsuri încă evazive din partea mea, o vom trata ca atare”, a declarat Mircea Geoană la .

că o decizie cu privire la data încheierii mandatului său va fi luată după summit-ul de la Washington, dar că, dacă se decide să candideze, își va încheia mandatul mai devreme decât Jens Stoltenberg.

ADVERTISEMENT

„În orice caz, nu odată cu Jens Stoltenberg, deci nu la final de septembrie, început de octombrie, deci trebuie să decidem împreună, am o discuție cu Jens, evident suntem camarazi și prieteni foarte buni și colegi. Deci fie înainte de plecarea lui, fie după plecarea lui. (…)

În condiții de decizii de a pleca mai devreme și de a lua o decizie definitivă în această direcție răspunsul este da (va fi vorba de o candidatură la prezidențiale n.r.).

În același timp sunt un om trecut prin viață, știu ce înseamnă politica, inclusiv în România, și de aceea o decizie atât de importantă trebuie cumpănită bine, trebui judecată bine și sunt convins că după summit-ul de la Washington (vom n.r.) lua o decizie definitivă”, a adăugat Geoană.

”Nu duc lipsă de oferte”

Politicianul a vorbit și despre planurile sale după încheierea mandatului de la NATO, în eventualitatea în care nu ar candida la alegerile prezidențiale.

„Pot să spun foarte direct că nu sunt în căutarea unui alt job internațional. În planul meu imediat nu există o astfel de variantă, nici nu o caut și nici nu cred că mi-aș dori-o.

Dacă va fi de pus umărul la reconstrucția țării, la renașterea țării am s-o fac cu toată inima.

Nu mă întorc la ceea ce am făcut în anii precedenți pentru că am învățat politică, am trecut prin multe momente politice mai bune, mai rele, nu mă întorc să rescriu o poveste care deja a fost scrisă.

Dacă va fi, va fi un nou capitol, ceva profund diferit, transformator, care să justifice reîntoarcerea în viața publică din România.

Dacă acest lucru nu va fi posibil din varii motive, vă dați seama că după o poziție la NATO, har Domnului, nu duc lipsă de oferte din multe alte zone, din lumea privată, din lumea academică, din lumea universitară”, a mai spus secretarul general adjunct al NATO.