Misha și Connect-R s-au afișat ca o adevărată familie. Maya i-a făcut mândri: „Mă bucur mult”

Misha și Connect-R au divorțat în anul 2018, însă ei continuă să formeze o adevărată familie, astfel încât fiicei lor să nu-i lipsească nimic. Recent, Maya a bifat o mare reușită, iar părinții ei au fost acolo să o susțină.

Connect-R și Misha, împreună la cinci ani de la divorț

Connect-R și Misha au format unul dintre cele mai discrete cupluri ale showbizului românesc. S-au căsătorit în secret și tot așa au divorțat în anul 2018, după cinci ani de căsnicie. Despre asta,

Cântărețul a recunoscut că a călcat strâmb în mariajul cu Misha și că încă mai speră că fosta lui soție îl va putea ierta și o vor lua de la capăt cândva. La un nou început speră și fanii lor,

Totuși, ei au rămas în relații foarte bune de dragul fiicei lor, iar recent s-au afișat împreună, ca o adevărată familie, pentru a o susține pe Maya. Micuța și-a făcut debutul cinematografic în filmul Băieți deștepți.

La premieră, fetița a purtat o rochie roz, în care a arătat precum o prințesă. În schimb, Misha și Connect-R au avut ținute asortate. El a purtat un costum negru, iar ea o rochie lungă, de acceași culoare, cu detalii argintii.

„Mă bucur mult că Maya cochetează cu scena în general. Ea vine cu mine și la concerte, cântă la pian, iată, a jucat și în acest film. Iar eu o încurajez foarte mult văzând că îi place, o încurajez să facă ceea ce simte.

La filmările pentru Băieți Deștepți’ a fost mai mult cu mama ei, eu fiind foarte ocupat, dar abia aștept data de 13 octombrie s-o văd pe ecran! Va fi o supriză și pentru mine, pentru că nu am văzut încă filmul. Abia aștept s-o văd pe marele ecran și să văd filmul, care cred că este excepțional!”, a spus Connect-R despre reușita fiicei sale, pentru

Artsitul a compus o piesă pentru coloana sonoră

Pe de altă parte, Connect-R, alături de Johnny Romano, a compus și o piesă pentru coloana sonoră a filmului în care joacă fiica sa. „Ne-am bucurat foarte tare că am fost solicitați pentru coloana sonoră a filmului Băieți Deștepți’.

E onoare pentru noi să facem și muzică de film. Piesa a fost realizată alături de Johny Romano, revelația ultimilor doi ani în materie de artiști în România. Ne-am mobilizat, noi nu prea suntem pe ideea asta de ego în muzică, a trebuit să ne transpunem cumva”, a dezvăluit Connect-R.