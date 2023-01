Miss Earth România e finalistă la Eurovision 2023! Andreea D. nu își cruță soțul: ”El a pus-o”

Andreea Păduraru, cunoscută sub numele de scenă Andreea D., este una dintre finalistele de la Selecția Națională a Eurovisionului. Marea finală, în care cântăreața va interpreta melodia „Perinița”, împreună cu formația ei, va avea loc pe 11 februarie 2023, în direct la TVR 1.

Tânăra care în trecut a fost și fotomodel, obținând titlul de Miss Earth România în 2010 și apoi Miss Queen of Europe, într-un eveniment care a avut loc la Viena, a făcut câteva destăinuiri în exclusivitate pentru FANATIK despre participarea ei la Aceasta a vorbit și despre controversa de anul trecut a show-ului în ceea ce-l privește pe WRS.

Melodia cu care Andreea D. Folclor Orchestra vrea să reprezinte România a creat mici dispute în mediul online. Fanii show-ului spun că aceasta are un iz de plagiat, însă Silviu Păduraru, compozitorul melodiei și soțul vedetei, susține că este vorba despre o piesă din folclor, un dans care provine din județul Prahova care nu are autor, deci acuzația de plagiat nu se justifică.

Mai mult, piesa are și elemente care nu țin neapărat de folclor, lucru pe care trupa mizează în cucerirea publicului de la noi și apoi pe cel european, iar Andreea vrea să își surprindă fanii cu o punere în scenă mai excentrică.

Fosta Miss Earth și Miss Queen of Europe are o fetiță: ”Este născută în aceeași zi cu mine”

Tu ești Fecioară, și știm că Fecioarele sunt un pic mai tipicare…

– Andreea: Da…

– Silviu (n.r.: soțul cântăreței confirmă râzând): Da, da, da!

… aș vrea să știu cum vă înțelegeți voi doi, tu ca și cântăreață și el în calitate de compozitor

– Andreea: Eu sunt Fecioară. Fata noastră, pentru că avem un copil împreună, este născută în aceeași zi cu mine, tot pe 6 septembrie.

– Silviu: Și îți dai seama ce este pe capul meu!

– Andreea: El este Capricorn. Deci el a pus-o, să zic așa. E nasol, cumva. Eu sunt mai maleabilă, dar cea mică este ceva de genul: eu vreau acum și asta vreau!

„O să vedeți la show că nu o să dansez populară”

Unde s-a văzut Fecioara din tine la toată nebunia asta cu „Perinița”?

– Crezi că eu nu am pregătit totul dinainte? Știu exact ce am de făcut în secunda doi. Mă întreba o colegă care a fost cea mai mare nebunie pe care am făcut-o. Măi, sincer, n-am sărit cu parașuta, n-am făcut chestii negândite. Eu le calculez de zece ori înainte. Înainte să fac un lucru, eu chiar îl calculez de zece ori.

Ai fost fotomodel, ai cântat cu artiști de renume precum Sasha Lopez, ai lucrat și în televiziune… Ce aduce în plus acest proiect folcloric? Trăiești cumva diferit această etapă din cariera ta?

– Nu trăiesc diferit, pentru că nu e chiar muzica aia folclorică. E tot o parte din mine, tot din personalitatea mea face parte. O să vedeți la show că nu o să dansez populară pe „Perinița mea”, pentru că este altfel conceput. Tot din nebunia mea face parte acest proiect.

Trupa Andreea D. Folclor Orchestra nu spune nu unei variante în limba engleză a melodiei „Perinița mea”

V-ați gândit să faceți o variantă în engleză a melodiei sau în altă limbă?

(Andreea se uită la soțul ei, ușor fâstâcită, pentru că nu au luat în calcul acest lucru)

– Andreea: Nu știu, probabil dacă vom câștiga, trebuie să ne consultăm toată echipa.

– Silviu: Ar merge, dar trebuie să ne gândim la fonetică, să sune și frumos. Multe piese pe care le transformi din română în engleză e posibil să își piardă din esență. Dacă găsim o variantă ok, poate să forțăm un pic, să fie câteva versuri și în engleză, dacă n-ar fi un text forțat, da.

– Andreea: Dar anul trecut Zdob și Zdub au cântat în română. Mă rog, au fost câteva cuvinte. Băgăm și noi două-trei cuvinte și aia e.

„Cred că ne-am săturat noi de folclor pentru că îl auzim frecvent”

Crezi că voi, venind după Zdob și Zdub (n.r.: reprezentanta Moldovei de anul trecut) și după multe alte piese cu influențe tradiționale, georgiene, macedonene, există riscul de a rata concursul? Anul trecut să zicem că s-a cam consumat acest tip de folclor, Zdob și Zdub fiind în top 10…

– Oamenii sunt super încântați, chiar dacă anul trecut a fost Moldova, nu s-au săturat de folclorul nostru. Cred că ne-am săturat noi pentru că îl auzim frecvent. Celor din Europa le place acest gen, energia aia, pentru că ei nu sunt obișnuiți, nu aud tot timpul astfel de melodii. Nu aud la radio, nu dai drumul la radio și asculți folclor reorchestrat. Cred că asta e frumusețea Eurovisionului, să vii cu ceva de la tine de acasă.

Poți să ne spui dacă ai avut vreo piesă preferată din istoria Eurovisionului?

– Mie mi-a plăcut foarte mult Dilara Kazimova (reprezentanta Azerbaijanului în 2014, n.red.), cu instrumentele alea ale lor. Piesa „Start a fire” a avut acel ceva, toate elementele alea exotice. A fost ceva wow! Mie îmi plac piesele care sunt scrise altfel.

Despre WRS: „Pentru un om care nu avea experiența scenei, mi s-a părut incredibil”

Crezi că te va ajuta la televot faptul că ai cântat cu artiști de renume?

– Habar n-am, pentru că este un cu totul alt proiect. Nu știu cât de mult va cântări că am scos niște hituri care au fost extrem de ascultate.

Vreau să-mi spui părerea ta sinceră, chiar dacă suntem la TVR, despre scandalul uriaș de anul trecut. De ce crezi că WRS a fost pe un loc destul de prost, comparativ cu succesul de care se bucură piesa sa și acum?

– Mi-a plăcut foarte mult momentul, dar . Mi-a plăcut piesa, mi-a plăcut show-ul. Mi s-a părut ceva extraordinar pentru un artist care nu a văzut 7.000 de scene. Am înțeles că mai scosese vreo două piese înainte, dar nu era un artist mare, nu era Voltaj, de exemplu. Pentru un om care nu avea experiența scenei, mi s-a părut incredibil. WRS are talentul ăla în el, e fabulos.

Ai vreun ritual de pregătire înainte de spectacole?

– Spun rugăciunea „Tatăl nostru”, respir de două ori și aia e tot. Nu mă ajută neapărat la emoții cât mă ajută la gândul… Mi-am format eu așa, o chestie, de când eram mică. Indiferent de ce se întâmplă acolo, Dumnezeu e cu ochii pe mine. Evident, fac și vocalize.

Ce mesaj le transmite cântăreața haterilor?

Aveți deja momentul pregătit pentru 11 februarie? O să vedem ceva diferit?

– Nu pot să vă spun ce, o să vedeți atunci. Dar, da, e ceva diferit.

Transmite-le un mesaj haterilor!

– Să fie sănătoși, fericiți, să asculte ce vor ei și să voteze ce vor ei. Ca artist, nu poți să fii pe placul tuturor. Poți să placi mai puțin sau să nu placi deloc. Fiecare e liber să aleagă ce vrea.