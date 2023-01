Cu ce se ocupă finaliştii de la Eurovision România 2023. Adolescente şi foşti concurenţi de la X Factor printre cei 12 rămaşi în competiţie

Finaliștii de la Eurovision România 2023 activează de mult timp în domeniul muzical, iar unii sunt cunoscuți și la nivel internațional. Iată lista concurenților care se vor lupta pentru a ajunge la Liverpool în mai.

Cine sunt și cu ce se ocupă concurenții de la Eurovision România 2023

Televiziunea Română a anunțat cine sunt cei

Printre cei care vor concura pentru a ajunge la Liverpool se numără și foști concurenți de la X Factor, precum și adolescenți.

Semifinalele Eurovision Song Contest vor avea loc pe 9 şi 11 mai, Marea finală este programată pe 13 mai 2023.

Deiona

Andrea-Ioana Stoica sau Deiona, așa cum este cunoscută, are doar 17 ani și nu se află de mult timp în lumina reflectoarelor. Adolescenta a câștigat Trofeul Festivalului Internațional “All for music” în 2018, precum și Marele Trofeu la Festivalul “Lumini Sonore” by Ozana Barabancea.

Este artist interpret la Shark Records de anul trecut, având numele de scenă Deiona. “De aici doar în sus!” este motto-ul după care se ghidează în viață tânăra cântăreață, care va concura cu melodia “Call on me”.

Andrada Popa

În vârstă de 25 de ani, Andrada Popa este cantautoare și actriță de la o vârstă fragedă. În 2008, tânăra a reprezentat România la Eurovision Junior, în Cipru. Până în prezent, artista a câștigat peste 30 de premii şi trofee la festivaluri muzicale naţionale şi internaţionale.

A jucat în serialul Pariu cu Viața și a făcut parte din trupa La La Band, alături de care a avut trei turnee naționale. Andrada s-a mutat apoi în Marea Britanie pentru a studia Musical Theatre la London College of Music. Și-a început colaborarea cu Universal şi Sony Music UK, pentru care a compus şi interpretat melodii.

Tânăra participă la Eurovision cu melodia “No time for me”.

Amia

La doar 19 ani, Maria-Alexia Troacă (Amia) a obținut câteva diplome importante. Printre acestea se numără Premiul I la Festivalul Naţional “Florentin Delmar” Focşani 2021 și Grand Prix 2020 la Concursul Internaţional “Good Vibes” by Adina Sim.

De anul trecut e artistă la Shark Records, iar la Eurovision s-a înscris cu melodia “Puppet”.

Ocean Drive

Formația Ocean Drive este alcătuită din patru tineri din Baia Mare: Condor Andrei-Glad, Dunca Alin-Mihai, Dragoş David-Andrei şi Czol Laszlo. Trupa își face debutul în finala Eurovision România 2023, cu melodia “Take you home”.

Fiecare membru are peste 12 ani de activitate muzicală, însă trupa a fost formată în septembrie 2022, notează .

Aledaida

Pe numele real Adela Purcel, Aledaida are 24 de ani și este originară din Cluj. A studiat la Școala Populară de Arte, specialitatea Muzică Uşoară. A participat, de asemenea, la câteva concursuri la care a primit premiul I. A cochetat și cu teatrul în timpul liceului.

Anul trecut a lansat prima ei melodie, care a depășit 700.000 de vizualizări. La Selecția Națională Eurovision 2023 participă cu piesa “Bla bla bla”.

Adriana Moraru

Originară din România, Adriana Moraru este plecată în Spania de 21 de ani, acolo unde locuiește și în prezent. A început să studieze solfegiul, vioara, pianul, canto clasic şi multe altele încă de la vârsta de 6 ani.

A participat și la emisiunea Ploaia de stele, a câștigat premii la diverse festivaluri muzicale, dar și la un Concurs de karaoke național, la doar 14 ani. A colaborat cu DJ și producători cunoscuți de la casele de discuri Blanco y Nero şi Kurtuva Music.

Concurenta va participa la Eurovision cu melodia “Faralaes”.

Maryliss

Pe numele real Maria-Eliza Avramescu, artista a studiat canto și a absolvit Școala Populară de Arte. Are o trupă, alături de care a participat la numeroase evenimente culturale.

A concurat la Bega Music Festival din Timișoara în 2020, la secțiunea de creație, acolo unde piesa ei s-a calificat pe locul doi. A participat și la Vocea României în 2016, unde a ajuns până în etapa knockout-urilor. Participă la Eurovision România 2023 cu melodia “Hai vino”.

Andreea D Folclor Orchestra

Andreea Păduraru este o interpretă din România care a colaborat cu unii artiști internaționali, printre care și Sasha Lopez. Colaborarea i-a adus două discuri de aur pentru vânzările din Canada şi Japonia şi peste 75 de milioane de vizualizări pe YouTube.

A colaborat și cu DJ Sava, alături de care a lansat două melodii de succes. Și-a început cariera solo în 2011, iar de atunci a lansat piese cu milioane de vizualizări.

În 2022, împreună cu compozitorul Silviu Paduraru, a înființat proiectul Andreea D Folclor Orchestra, aducând în acest fel folclorul și tradițiile românești în atenția publicului, dar interpretate în manieră modernă.

La Selecția Națională Eurovision 2023 participă cu piesa “Periniţa mea”.

JaxMan

Erin Dăneţ, pe numele real, are 24 de ani și s-a înscris la Eurovision cu melodia “Bad&Cool”. Și-a descoperit pasiunea pentru muzică de la 6 ani, atunci când a început să cânte la tobe. A studiat și chitara, după care a intrat într-un cor.

La 11 ani s-a mutat în Belgia, alături de familie. Peste câțiva ani a revenit singur în România pentru a urma Liceul de Muzică din Braşov, care este și orașul său natal.

A pus bazele propriului său studio, Shark Records.

Patru concurenți au participat în trecut la X Factor

Andrei Duțu

Tânărul s-a înscris în concurs cu melodia “Statues”. În vârstă de 28 de ani, tânărul este originar din București, dar a trăit o perioadă la Londra, acolo unde a studiat muzica și a format o trupă, Unknown Chapters, care a debutat în 2020.

A obținut și diploma First Class Honours – Creative Musicianship – Vocals – Performance la University of West London, Londra (2016 – 2019). Deține, de asemenea, și diploma de merit Double grade Distinction Merit BTEC Level 3 – Music Diploma la Wigan and Leigh College (2014 – 2016), precum și Awarded Student of the Year (2016)

A fost finalist la X Factor România în 2021, acolo unde a obținut locul al doilea. A făcut parte din echipa lui Ștefan Bănică Jr.

Theodor Andrei

Theodor Andrei va concura la Eurovision cu melodia “D.G.T. (Off and on)”, la doar 19 ani. Este solist vocal, dar și compozitor, textier, orchestrator şi actor, în același timp. A obținut peste 200 de premii în festivaluri naționale și internaționale de muzică, având peste 100 de melodii compuse.

Anul trecut, tânărul a primit Premiul Myosotis pentru cea mai bună creaţie a unui cantautor, pentru piesa “Artist” de pe albumul “FRAGIL”. În același timp, deține și Marele Trofeu al Festivalului “Mihaela Runceanu” 2022, dar și Marele Trofeu al Festivalului “Alexandria Pop Fest” 2022.

A fost semifinalistul primului sezon Vocea României Junior (2017), dar și concurent la X Factor 2020, unde a ajuns până la faza bootcamp.

Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros

Roşu Stefan Alexandru (Steven Roho) a fost sportiv, dar în urmă cu câțiva ani și-a descoperit pasiunea pentru muzică. În prezent este interpret, compozitor și producător. Din 2012 face parte din formația Albatros. A participat la X Factor România în 2018, dar a ajuns doar până în etapa de bootcamp.

Gabriela Lazăr, cunoscută ca Gabriella, cântă încă din perioada copilăriei. La 16 ani a participat la un festival de teatru în limba franceză la Douai, acolo unde și-a făcut și debutul pe scenă. A concurat la X Factor în 2015, însă nici ea nu a trecut mai departe de etapa bootcamp.

Tânăra a participat la turnee în țară și în străinătate și a cântat în deschidere pentru Rihanna, la Festivalul Neversea.

Formația Albatros a fost înființată în 1990 de către Lapadat Ştefan Cristian, un artist pasionat de muzica underground. Din trupă mai face parte și instrumentistul Melcescu Marian.