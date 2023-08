Miță Iosif, în lacrimi la „Suflet de rapidist”: „Mama, de Sus, ne-a ajutat să promovăm!”

Miță Iosif a dat încă o dată dovadă, dacă mai era nevoie, că e rapidist până în măduva oasei și iubește Rapidul ca pe proprii copii. Declarații emoționante ale fostului jucător și antrenor din Giulești .

Miță Iosif, declarații cutremurătoare la „SUFLET DE RAPIDIST”: „Promovarea e de la mama de sus!”

Fostul antrenor al Rapidului e 100% convins că promovarea echipei în SuperLiga nu a fost deloc o întâmplare: „Mama, o rapidistă înnăscută, Dumnezeu s-o ierte! Și sunt sigur că promovarea e de la ea de sus, de acolo! A fost o mare mână de ajutor! Fratele mamei mele a fost Ion Pop, el o legendă a Rapidului!”.

Miță Iosif se trage dintr-o familie de rapidiști: „Chiar a fost o legendă. Mama mi-a spus mie o dată: ‘Mă, tu vorbești cu mine de Rapid?!’. Clar m-a ajutat! Și ea și tata! Că mai auzeam tot așa… Domne, că nu știu ce… În fine!”.

Rapidistul a privit o fotografie de pe Giulești alături de familie, moment în care s-a deschis și a spus tot ce avea pe suflet: „Ce vedeți acolo e puritate și originalitate! Eu sunt ca toți suporterii. Zicea nea Mitică la voi în emisiune că aș merita salariu pe viață la Rapid și chiar îi mulțumesc. Dar la Rapid, salariu pe viață merită doar suporterii! În rest, nu merită nimeni!”.

Miță Iosif consideră că adevărații rapidiști sunt suporterii: „Așa văd eu”

Mihai Iosif realizează un portret al rapidistului ideal, care susține necondiționat și dezinteresat echipa indiferent de rezultate: „Mai ales că atunci când ești angajat e una. Cei care vin și cântă și plâng… Ca să fii rapidist original trebuie să plângi când câștigă sau când pierde Rapid!

Așa văd eu rapidismul. Și să ai ceva în casă: un fular, un fanion, o eșarfă la vedere, nu băgate prin dulap și când mai vine câte unul scoți ăla plin de praf”,

Adevărații fani mai trebuie însă să îndeplinească o condiție obligatorie: „Când intră-n casă să știe: ‘Mamă, am venit la un rapidist!’. Pentru că toți rapidiștii sunt la fel! Fanatici și au o dragoste incredibilă și când te-njură! Efectiv te-njură din suflet și n-ai cum să te superi”.

De ce nu mai vine la meciurile Rapidului

Mihai Iosif a plecat totuși cu un gust amar din Giulești și se simte ca după un divorț cu iubirea vieții sale: „E o rană care va fi mereu deschisă, dar voi veni la meciuri! Asta știi cum e Robert? Până la urmă sunt conducători, ei decid, nu contează ce-ți dorești tu!

Dar nu, sufletul meu va fi mereu acolo, de la Giuleștiul vechi, exact cum e în cântec: ‘De când am venit prima oară pe Giulești/ M-am îndrăgostit de o echipă ca-n povești!’. Relații am avut bune spre foarte bune cu toată lumea.

Rana a fost și este! S-a închis, s-a cicatrizat, dar rămâne! Aș fi un ipocrit și un fals să spun că nu au fost discuții. Dar a fost și o mare fericire. N-aș da pe nimic pe lumea asta! Sunt niște sentimente care nu pot fi cumpărate”.

„SUFLET DE RAPIDIST” e un podcast care poate fi urmărit LIVE doar pe homepage-ul FANATIK.RO, marți de la 13:15. Suporterii „alb-vișinii” pot vedea în premieră emisiunea pe Facebook și YouTube joia, de la ora 10:0.