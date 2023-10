Mitică Dragomir, la un pas să preia un club din SuperLiga: “Am şi acum lista de transferuri”

SuperLiga beneficiază de investitori de calibru. Dumitru Dragomir a fost și el aproape să fie implicat direct într-un duel al patronilor. Au fost negocieri directe între acesta și Petrolul, dar totul a picat în ultima clipă.

Dumitru Dragomir, aproape să o preia pe Petrolul

“Eram, vorbisem cu notarul. Programasem tot, de un 1.500.000 de euro cumpăram jucători. Pe echipă nimic, nu plăteam niciun leu. Luam Petrolul gratis, dar ce însemna gratis, avea o datorie de 500.000 de euro.

Trebuia să asigur bugetul, eu făcusem deja bugetul. În primul an 3 milioane, făcusem deja bugetul cu Bogdan și un fost președinte de la Petrolul. În primul an era 3 milioane.

Plătim acum datoria de 500.000, cu drepturile de televiziunie și cu milionul o duci până la sfârșitul anului și cu 1.500.000 cumpărăm trei jucători. Și eu mă gândeam la Borza de la Hagi”, a spus Dumitru Dragomir.

Dragomir îi vroia la pachet la Petrolul pentru a se lupta pentru locurile fruntașe. Între timp, Borza a ajuns la Rapid, acolo unde s-a impus în primul 11 al lui Bergodi. Nedelcu este în continuare jucătorul Farului.

Dragomir nu se gândește să revină în fotbal

“Mă gândeam la Borza, tot de la Hagi îl luam pe Nedelcu în fața fundașilor centrali și mă duceam după unul Căpățână care este feblețea mea. Cu banii aceștia cumpăram 3-4 jucători.

Atacanți nu mai știu, mijlocași mai voriam. Am așa mare lista acasă. Aveam programat în primul an 3 milioane, din al doilea an 5. După ne gândeam că aveam un centru bun de copii, îl revigoram.

Dar uite că într-o duminică la masă am schimbat. Dacă nu conduc eu mi se pare că totul e împotriva mea. Dacă mă duc la o echipă și spun că asta după mine e neagră, toată lumea trebuie să o vadă neagră.

Din asta nu m-aș duce la Hagi. De condus pot să-l conduc pe Hagi că l-am mai condus. Problema este că ai fi un criminal să te duci să iei afacerea lui Hagi când el a făcut totul. Băi, ăsta e de respectat, i-ar trebui o statuie la Ovidiu”, a completat Dumitru Dragomir.

