Gică Hagi, despre coşmarul de la Helsinki: „Este o dezamăgire! Nu caut scuze”

Gică Hagi regretă enorm că Farul nu s-a calificat în grupele unei competiții europene.

Eliminarea Farului de la Helsinki, coșmarul lui Gică Hagi

„Concluzia e că am avut o vară destul de grea. Acum ne-am revenit și suntem pe drumul bun. Pentru că am stat mai mult împreună și ne-am antrenat mai bine. Arătăm mai bine ca și echipă. Sper să o ținem tot așa.

Relativ sunt mulțumit. Mulțumit eram dacă intram într-o grupă. Dezamăgirea a existat, dar să nu uităm că Farul e un club nou care a participat în Europa, care a ajuns până în play-off. A câștigat meciuri, a și pierdut, dar mai multe au fost câștigate.

O experiență care probabil o să ne folosească în viitorul apropiat. Au fost meciuri internaționale. Au văzut și jucătorii nivelul care e. În campionat am încercat să ne revenim, ne-am revenit, grupul capătă încredere.

Victoriile aduc victorii și cred că lucrul ăsta e foarte bun pentru noi în momentul de față. La noi totul e bazat pe grup, pe vestiar, totul e bazat pe colectiv, cu jucători talentați”, a declarat Gică Hagi, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Eu voiam Champions League”

Parcursul din Europa a influențat-o pe Farul și în SuperLiga, acolo unde a început mai greu. „Marinarii” par să își fi revenit însă, iar acum snt pe locul 5, cu 18 puncte și cu un meci restant.

„Nu am fost proaspeți. Am avut acel meci foarte dificil cu Craiova, în care am jucat foarte bine, l-am dus într-un ritm foarte bun și acolo, jucând și în deplasare, pe un teren sintetic… Nu caut scuze, dar nu am fost proaspeți. Nu am fost așa cum trebuia să fim, pentru că ultimele două meciuri în deplasare le jucaserăm foarte bine și ne așteptam și acolo să facem o partidă foarte bună.

Dar și adversarul avea o experiență mai mare ca noi, cunoștea terenul. În joc nu ne-a surprins foarte bun, doar că erau mult mai proaspeți ca noi, mult mai rapizi decât noi, primii la minge, au construit mai bine ca noi și probabil așa s-au construit ocaziile. Și noi am avut o ocazie foarte mare acolo, dacă marcam, poate era altceva.

(n.r. – Helsinki marea dezamăgire sau mai degrabă Sheriff Tiraspol?) Dacă vorbim doar de mine personal, nu de echipă, de club, e o dezamăgire, normal. Pentru că îmi place să câștig și să fac performanță.

Eu voiam Champions League, dar la Champions League nu am lucrat cum trebuia. Noi trebuia să semnăm jucătorii care erau mai buni ca titularii. Trebuia să faci un lot foarte, foarte bun. Din păcate, noi toți suntem condiționați de buget, de bani.

Nu puteam să fac o gafă, să mă arunc, fără să fim siguri de ceva și atunci m-am limitat. Am fost condiționat. Din păcate, ăsta e adevărul. Totul la fotbal și în viață și orice e la fel. Poți să fii cel mai bun arhitect, dacă nu ai bani, nu termini lucrarea”, a adăugat managerul tehnic al campioanei.

